Экс-нардеп Черновол перелезла через забор ГБР с "колючкой": эпичное видео

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка.

Около 11:00 28 января женщина проникла на охраняемую территорию ГБР в Киеве на улице Петлюры через забор с колючей проволокой. После этого она зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Имя депутата официально не называется, однако известно, что речь идет об экс-нардепе от партии "Народный фронт" Татьяне Чорновол.

Татьяна Чорновол попала на брифинг Бабикова через забор Коллаж

В ГБР уточнили, что расследование проводится по факту "нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)".

В связи со своим поведением депутат была выведена из зала проведения брифинга. Во время сопровождения ко выходу, она сопротивлялась стражам порядка.

Первоочередные следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Татьяна Чорновол во время брифинга Александра Бабикова Еспресо.TV

Добавим, во время прямой трансляции брифинга было видно, что из зала вывели именно Татьяну Чорновол. При этом аккредитации на мероприятие она не получала.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Татьяна Чорновол пригрозила "дать в морду" журналисту и обматерила его. Причиной такого поведения Чорновол стал вопрос о получении экс-депутатом наградного оружия.

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