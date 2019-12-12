"Тащили на глазах у ребенка": драка со "слугой народа" в Раде получила жесткое продолжение

Правоохранители вломились в жилье к украинским воинам Олегу Куцину и Алексею Кайде после драки, которая произошла на заседании аграрного комитета Верховной Рады 11 декабря.

Причиной тому стало заявление народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца, с которым подрались активисты ВО "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями начали ломиться в квартиру Олега Куцина – командира добровольческой четы "Карпатская Сечь" Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины VII созыва", – заявил он.

Тягнибок назвал Богданца провокатором, "который сам начал драку, а потом получил отпор за хамство".

"Алексея Кайду босого, на глазах у ребенка вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерское отделение!" – добавил Тягнибок.

Как сообщал OBOZREVATEL, после драки в Верховной Раде Украины народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец был госпитализирован в больницу. У него подозревают сотрясние мозга.

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