Тащила на огромной скорости: подробности жуткой гибели ребенка на Харьковщине

14-летнюю Викторию, которая погибла из-за испуганной лошади на Харьковщине, конь несколько минут тянул на большой скорости по полю. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Школьница постоянно приезжала в Безлюдовку и ухаживала за лошадьми. Об этом сообщает ТСН.

В день трагедии она была в поле вместе со своими подругами. Девочка решила напоить коня и обвязала веревку, за которую вела его, себе вокруг пояса. Конь внезапно испугался и понес Викторию на большой скорости. Успокоить животное удалось лишь через несколько минут.

Хозяйка лошади говорит, что уехала на отдых, поэтому осталась Синкли (конь, из-за которго погибла Виктория) на конюшне. Именно в тот день должна была забрать ее домой, но не успела.

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Надежда Кондратюк, которая ухаживает за лошадьми около 20 лет, отметила, что девочка в трагедии виновата сама, ведь нарушила правила безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла 3 августа. Дело расследуют как несчастный случай.

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