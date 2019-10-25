Тарифы взлетят! Оккупанты в Крыму придумали для населения новые поборы

В аннексированном Россией Крыму оккупанты намерены бороться с нелегальными малыми отелями повышением тарифов на услуги ЖКХ.

Как передает "Крым. Реалии", "глава" полуострова Сергей Аксенов предложил засчитывать объемы потребления услуг ЖКХ "с помощью ресурсников". Он считает, что в Крыму нелегально работают около трех тысячах мини-отелей.

"Практически во всех курортных городах существует нелегальный бизнес, когда собственники сдают жилплощадь, при этом налоги в бюджет, соответственно, не платятся. При этом количество потребляемой электроэнергии, водоснабжения и других ресурсов значительно возрастает. Нужно обязать всех собственников малых отелей легализовать свой бизнес и заключить контракты с ресурсоснабжающими организациями", – негодовал оккупант.

Однако такой вариант не решит проблему с "теневыми" отелями, считают эксперты.

"Многие наши гостевые дома платят совсем не по бытовому тарифу. К примеру, Судакский регион. Там куб воды – 129 рублей (50 грн). Это уже завышенные тарифы. Не думаю, что этот рычаг воздействия на нелегальный, черный рынок как-то поспособствует тому, что у легальных поднимется цена. Если применить вменяемые требования, проработать закон, то многие сами захотят выйти из тени", – рассказала глава ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Тарифы ЖКХ иллюстрация

По мнению директора крымского отеля Натальи Кириченко, поднятие тарифов является несправедливым по отношению к тем, кто ведет свой бизнес честно.

"Я не понимаю, каким образом можно вывести из тени отели, повышая коммунальные тарифы. Как можно простимулировать тех, кто платит налоги, кто работает легально, для того, чтобы они продолжали платить налоги и работать легально, повышая тарифы всем. Получается, что мои соседи, коллеги, точно так же работают, но не являются ИП, не платят налоги, но платят повышенный тариф; и я, работаю легально, но я также вместе с ними получу повышенный тариф. В чем смысл этой легализации, честно говоря, я не понимаю", – негодовала предприниматель.

Отметим, что с 1 октября 2019 года в России вступил в силу закон, запрещающий размещать хостелы в жилых домах и использовать квартиры для оказания гостиничных услуг.

В "Министерстве курортов и туризма Крыма" сообщили, что принятые Госдумой России изменения в Жилищный кодекс о запрете хостелов в многоквартирных домах коснутся и десятков отелей в аннексированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров на 100% готов к возобновлению железнодорожного сообщения с материковой Украиной.

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