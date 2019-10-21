"Позвало небо, которое он так любил": появились подробности гибели экс-министра на Полтавщине

Бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовый, который разбился на Полтавщине, управляя вертолетом, в июле 2019 года получил лицензию пилота.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его бывший коллега, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, подтвердив трагическую гибель политика.

"В июле получил лицензию пилота. Так этим гордился. Он очень любил летать", – рассказал Омелян.

Тарас Кутовый погиб под Полтавой

"Он был замечательным человеком. Светлым и умный. Не показной, а настоящий патриот. Как политик всегда помнил о красные линии. Он был одним из нас троих в правительстве, с рюкзаками. И сидел по правую руку от меня. Последний раз мы виделись в марте этого года. Но часто общались. Его позвало небо, которое он очень любил. Вечная память, друг Тарас. Плачем за Тобою. Искренние соболезнования семье. Мы с Вами сейчас в Вашем горе", – написал он.

Пост с соболезнованиями появился и на странице бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко. "Трагически погиб Тарас Кутовый. Покойся с миром, друг", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

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