Смертельные "танцы на льду": по Украине пронеслась волна ДТП

С понижением температуры аварийная ситуация в Украине резко обострилась. Гололед уже успел стать причиной немалого количества ДТП.

OBOZREVATEL расскажет о самых масштабных происшествиях.

Столкнулись 10 машин

Первое громкое ДТП в условиях гололеда произошло 26 ноября под Уманью в Черкасской области. На трассе Киев – Одесса столкнулись 11 транспортных средств: пять грузовиков, пять легковых автомобилей и рейсовый автобус Варшава – Херсон. Травмы получили три человека (чтобы посмотреть видео с дрона, проскролльте вниз).

В аварию под Уманью попали 11 автомобилей

Любопытная деталь. Журналисты OBOZREVATEL обнаружили, что проезжая часть на месте ДТП посыпана солью, однако трасса ни до, ни после не была обработана. Это похоже на попытку дорожников подстраховаться уже постфактум – мол, к нам никаких претензий.

Вылетела из салона

11 декабря в нескольких километрах от Тернополя лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Dacia и автобус ПАЗ. От удара 65-летняя пассажирка автобуса, сидевшая рядом с водителем, вылетела на дорогу и была раздавлена этим же транспортным средством. Также травмы получили водитель и четверо пассажиров легковушки.

ДТП под Тернополем. Пассажирка вылетела из автобуса и погибла

Начальник пресс-службы ГУНП Тернопольщины Сергей Крета рассказал OBOZREVATEL, что по предварительной информации правила нарушил водитель Dacia.

"Он пошел на обгон фуры. Но из-за скользкой дороги не смог вернуться на свою полосу и столкнулся с автобусом", – отметил он.

Автомобили столкнулись на скользкой дороге

Слетел с дороги

В этот же день на 192 км одесской трассы возле населенного пункта Краснополка Черкасской области столкнулись маршрутка сообщением Киев – Одесса и грузовик DAF.

Как стало известно, водитель буса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после удара маршрутка вылетела с трассы на обочину.

ДТП на трассе Киев - Одесса

Как сообщил OBOZREVATEL спикер ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко, травмы получили четверо пассажиров маршрутки.

По мнению очевидцев, одной из причин аварии стала скользкая дорога.

Жуткие цифры

За 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 122 354 ДТП. В них погибли 2 716 человек и пострадали 26 739 человек.

В Киеве за этот период произошло 33 056 ДТП, в которых погибли 108 человек и пострадали 2 161.

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