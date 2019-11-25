Танки, ракеты и военные перевозки: раскрыта настоящая цель Крымского моста

В понедельник, 25 ноября, в аннексированном Россией Крыму оккупанты проводили пробные поездки поездов.

Фото в Twitter опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%, отметив большой наплыв военных.

"Сегодня на скрепомосте возня. Поезд гоняли. Куча военных РФ – оценивали новые возможности логистики. Ибо военные перевозки единственная реальная цель РФ при постройке моста. Ну и воровство, конечно. Скрепы и вредительство. Но главное – логистика войны...Будет военная станция: разгрузка танков, ракет", – отмечено в сообщении.

Военные на Крымском мосту Twitter

Военные на Крымском мосту Twitter

Военные на Крымском мосту Twitter

Военные на Крымском мосту Twitter

Военные на Крымском мосту Twitter

Военные на Крымском мосту Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

В России власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска электропоездов из региона по Крымскому мосту.

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