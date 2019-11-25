Танки, ракеты и военные перевозки: раскрыта настоящая цель Крымского моста

В понедельник, 25 ноября, в аннексированном Россией Крыму оккупанты проводили пробные поездки поездов.
Фото в Twitter опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%, отметив большой наплыв военных.
"Сегодня на скрепомосте возня. Поезд гоняли. Куча военных РФ – оценивали новые возможности логистики. Ибо военные перевозки единственная реальная цель РФ при постройке моста. Ну и воровство, конечно. Скрепы и вредительство. Но главное – логистика войны...Будет военная станция: разгрузка танков, ракет", – отмечено в сообщении.
Военные на Крымском мосту
Военные на Крымском мосту
Военные на Крымском мосту
Военные на Крымском мосту
Военные на Крымском мосту
Военные на Крымском мосту
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.
В России власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска электропоездов из региона по Крымскому мосту.
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