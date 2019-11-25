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25 ноября • обновлено в 16:20
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Танки, ракеты и военные перевозки: раскрыта настоящая цель Крымского моста

1.2т
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В понедельник, 25 ноября, в аннексированном Россией Крыму оккупанты проводили пробные поездки поездов.

Фото в Twitter опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%, отметив большой наплыв военных.

"Сегодня на скрепомосте возня. Поезд гоняли. Куча военных РФ – оценивали новые возможности логистики. Ибо военные перевозки единственная реальная цель РФ при постройке моста. Ну и воровство, конечно. Скрепы и вредительство. Но главное – логистика войны...Будет военная станция: разгрузка танков, ракет", – отмечено в сообщении.

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Военные на Крымском мосту

Военные на Крымском мосту

Twitter

Военные на Крымском мосту

Военные на Крымском мосту

Twitter

Военные на Крымском мосту

Военные на Крымском мосту

Twitter

Военные на Крымском мосту

Военные на Крымском мосту

Twitter

Военные на Крымском мосту

Военные на Крымском мосту

Twitter

Военные на Крымском мосту

Военные на Крымском мосту

Twitter

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мост Крым соцсети
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза опять истерику закатила )))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какое украинцам дело что будут возить по мосту? что надо, то и будут возить... уже более 5 миллионов легковых автомобилей, грузовиков и автобусов проехало по автодорожному мосту...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Так он скоро упадёт, не ссикайте!
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