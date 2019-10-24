"Полная боевая": на границе с Украиной заметили колонну танков Путина

В Ростовской области России рядом с украинской границей заметили колонну военной техники.

Подтверждающие кадры опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). На видео попали грузовики, которые везли прямо по трассе танки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным военного, кадры были сняты 22 октября. "Обучение, ротация или хроники" гражданской "войны", – подписал он. "Полная боевая", "В динамической", – добавили в комментариях.

На границе с Украиной заметили колонну танков Путина Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, подобные передвижения в России заметили уже не впервые. 20 сентября в Ростовской области заметили колонну тяжелой бронетехники.

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж заверил, что это не предупреждение о нападении, а попытка напугать украинцев мощью армии Кремля.

Перед этим в июле в той же Ростовской области заметили железнодорожный состав с танками.

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