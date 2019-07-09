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Танки Путина мчат на Донбасс: появилось видео очевидцев

8.2тЧитать материал на украинском

В сети показали колонну танков, которую перевозит железнодорожный состав недалеко от украинской границы на Донбассе.

Видео было снято в Ростовской области, предположительно, 7 июля. Кадры из паблика "Ростов главный" появились на странице IgorGirkin в Twitter.

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В комментариях пользователи отметили, что танки, несомненно, направляются в "Л/ДНР".

"Это они к телемосту готовятся. Так сказать, инструменты для диалога между народами", "говорить едут", "оборудование для телемоста", пишут в сети.

Танки Путина мчат на Донбасс: появилось видео очевидцев
Танки Путина мчат на Донбасс: появилось видео очевидцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия развернула войска для вторжения в Украину

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Обычный гумконвой по-русски, чего вы так взбудоражились, сколько их уже было ? А "инструмент для диалога" - это оригинально ! Да, такие диалоги русские братья готовят братскому Донбассу.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
И к сожалению - только такие !
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А на украинской территории камеры сразу отказывают...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Судя по тени, состав действительно движется на восток, Обоз, а танки где?
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Putin Serjio
Putin Serjio
UaDonetsk Umka, это ядерные танки. Новая модель
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