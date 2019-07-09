Танки Путина мчат на Донбасс: появилось видео очевидцев

В сети показали колонну танков, которую перевозит железнодорожный состав недалеко от украинской границы на Донбассе.

Видео было снято в Ростовской области, предположительно, 7 июля. Кадры из паблика "Ростов главный" появились на странице IgorGirkin в Twitter.

В комментариях пользователи отметили, что танки, несомненно, направляются в "Л/ДНР".

"Это они к телемосту готовятся. Так сказать, инструменты для диалога между народами", "говорить едут", "оборудование для телемоста", пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия развернула войска для вторжения в Украину

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