"Танки и "Грады" вернутся": ветеран АТО спрогнозировал активизацию на Донбассе

На Донбассе в 2020 году не следует ожидать снижения числа обстрелов и человеческих жертв.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV ветеран АТО Андрей Рымарук. По его словам, новый виток боевых действий возможен после окончания зимы.

"Россия будет действовать так, как ей выгодно. Ей выгодно постоянно держать этот участок фронта, этот клочок земли в напряжении. Таким образом они нас будут вынуждать, опять сажать за стол переговоров, увеличивать количество обстрелов и своими действиями на оккупированной территории еще больше отдалять эту землю от Украины", – считает Рымарук.

"Давайте смотреть правде в глаза. Если мы возьмем статистику 2018-19 годов, она по количеству обстрелов, раненых, погибших – что с нашей, что с той стороны – идентичная. Так же будет в 2020 году", – заявил он.

По мнению ветерана АТО, активизация боевых действий начнется весной.

"Сейчас крупнокалиберная техника, которая передвигается на гусеницах, не может себе позволить открыто ездить и обстреливать. Это она может делать только весной и летом. Сейчас мы слышим про 112 калибр, весной мы услышим про 150-й. Весной опять будут стрелять танки, летом снова будут стрелять "Грады" – все это будет. Нам нужно в первую очередь к этому быть готовыми", – подчеркнул Рымарук.

"Наберусь смелости и скажу, что год в зоне ООС будет таким же, как в 2018 и 2019 году", – заключил он.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года на Донбассе оккупанты осуществили десятки обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибли трое украинских военнослужащих.

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