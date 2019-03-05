|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Танки, гаубицы и БМП: на Донбассе засекли новую технику террористов

2.1тЧитать материал на украинском

На Донбассе зафиксировали появление у террористов новых единиц вооружения и военной техники вне линий отвода.

Дислокацию техники обнаружила украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации, передает штаб ООС в Facebook.

Новости
"Удалили "Прыщ": появилось видео уничтожения позиции "ДНР" воинами ВСУ

Сообщается, что в зоне безопасности украинская сторона СЦКК обнаружила:

  • четыре танка и самоходная гаубица — около Новоселовки;

  • две боевые машины пехоты БМП-1 и одна боевая бронемашина другой модификации замечены у населенного пункта Стила;

  • четыре БМП-1 — в районе Докучаевска;

  • один МТ-ЛБ — в районе Сентяновки;

  • один МТ-ЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ -23−2 — неподалеку от населенного пункта Миус;

  • две БМП — рядом с Михайловка (30 км северо-восточнее Донецка);

  • два грузовых автомобиля в составе комплекса РЭБ "Торн" — в Ясиноватой.

"Приведенные факты свидетельствуют о целенаправленных действиях марионеток Кремля по усилению напряженности на линии соприкосновения и демонстративного нарушения международных договоренностей по урегулированию конфликта", – отметили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе засекли новейшую технику России.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
2
192
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сурко Віктор
Сурко Віктор
Значить буде адекватна відповідь Українських Воїнів на будь-які провокативні дії з боку проросійських найманців!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Маловата будет...давайте гая или трындита...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Шахтеры быстренько сварганили новую технику. Плюс боекомплекты. Ведь ихтамнет, А лапти?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
2 из 3 ответов | показать все
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Andreevski Andrey, " сотни танковых дивизий и эскадрильей"- тебе хреновый сон приснился, пидар гнойный?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вакула Кузнец, животное ты наверно забыл про драпанье из трех котлов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги