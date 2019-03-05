Танки, гаубицы и БМП: на Донбассе засекли новую технику террористов

На Донбассе зафиксировали появление у террористов новых единиц вооружения и военной техники вне линий отвода.

Дислокацию техники обнаружила украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации, передает штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что в зоне безопасности украинская сторона СЦКК обнаружила:

четыре танка и самоходная гаубица — около Новоселовки;

две боевые машины пехоты БМП-1 и одна боевая бронемашина другой модификации замечены у населенного пункта Стила;

четыре БМП-1 — в районе Докучаевска;

один МТ-ЛБ — в районе Сентяновки;

один МТ-ЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ -23−2 — неподалеку от населенного пункта Миус;

две БМП — рядом с Михайловка (30 км северо-восточнее Донецка);

два грузовых автомобиля в составе комплекса РЭБ "Торн" — в Ясиноватой.

"Приведенные факты свидетельствуют о целенаправленных действиях марионеток Кремля по усилению напряженности на линии соприкосновения и демонстративного нарушения международных договоренностей по урегулированию конфликта", – отметили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе засекли новейшую технику России.

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