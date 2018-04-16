Таможни не будет: Захарченко приказал убрать "границу" между "ДНР" и "ЛНР"

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко приказал отменить "таможенные пошлины" между оккупированными Донецкой и Луганской областей.

"Во время встречи с "главой ЛНР" мы обсуждали вопрос о возможности снятия всех таможенных ограничений между "республиками". Даю вам поручение сегодня собрать президиум "совета министров ДНР", чтобы решить вопрос о снятии таможенных пошлин согласно нашему законодательству. На сегодняшний день многие разночтения в законодательной базе "ЛНР" и "ДНР" уже убраны", – сказал он на совещании, передает "Остров" со ссылкой на СМИ сепаратистов.

Захарченко добавил, что с 16 апреля предприниматели на оккупированных территориях не будут платить налоги.

"С сегодняшнего дня согласно "зеленой карте", которая была подписана мной и "главой ЛНР", пусть наши предприниматели и население ездят на территорию "ЛНР" и не платят никаких налогов и сборов", - отметил он.

На совещании также "вице-премьер" "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" добавил, что пошлины снимаются только для продукции, произведенной псевдореспубликами друг для друга.

По данным сепаратистского издания ДАН, "зеленая карта" унифицирует также системы таможенных отношений с Российской Федерацией.

Как сообщал "Обозреватель", в марте Захарченко пригрозил созданием "Харьковской народной республики" и других сепаратистских формирований.