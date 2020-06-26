Таможенники в Херсоне закатили корпоратив с Каменских и MOZGI за $25 000

Виктория Довгань Расследования 13:19, 26.06.2020 Обновлено: 14:23, 26.06.2020

Херсонский журналист Константин Рыженко заявил, что местные таможенники, несмотря на карантин, устроили масштабный корпоратив, который обошелся им в десятки тысяч долларов.

Фото и видео с гуляния он обнародовал на своем Telegram-канале. По его словам, только на выступление Насти Каменских и группы MOZGI компания потратила $25 тысяч (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я расскажу в картинках, как таможня гуляла в "Шаде". Каменских и MOZGI, по моей информации, обошлись в $25 000. Сколько обошлась сама гулянка – думаю, все в курсе, у кого спросить. А чего же так скромненько? Могли бы и "Квартал 95" позвать, а то завтра президент приедет и выяснится, что вы его не уважаете", – с сарказмом отметил журналист.

Рыженко также задался вопросом о том, оштрафуют ли херсонских таможенников за нарушение норм карантина.

Херсонские таможенники устроили гулянку, несмотря на карантин.
Telegram-канал Константина Рыженко

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале экс-главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова засекли в элитном киевском клубе Queen за развлечениями с полуобнаженными девушками в эротических масках.

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Таможенники в Херсоне закатили корпоратив с Каменских и MOZGI за $25 000

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