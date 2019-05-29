"Там русский дух!" Донецк накрыла экологическая "катастрофа"

В некоторых районах оккупированного Донецка сложилась критическая ситуация с вывозом мусора.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем Twitter, опубликовав фото с переполненными мусорными баками.

"Зимой не вывозили, объясняя все снегом и погодными условиями. Сейчас просто забили, несмотря на жару и солнцепек", - написал он.

Пользователи с сарказмом отреагировали на эту новость. "Процветающей республике — процветающие эпидемии", "Вот народ Донбасса засранцы, без хохлов даже мусор за собой не приберут", "Там русский дух", "Зато люди живут в свободных и счастливых республиках!" - прокомментировали они.

Донецк завалило мусором Денис Казанский, Twitter

Донецк завалило мусором Денис Казанский, Twitter

В некоторых районах Донецка опять не вывозится мусор. Зимой не вывозили, объясняя все снегом и погодными условиями. Сейчас просто забили, несмотря на жару и солнцепек pic.twitter.com/mMwol15rPk — Денис Казанський (@den_kazansky) 29 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "рекорды" по завалам мусора поставили Горловка, Донецк, Енакиево, Харцызск и Шахтерск.

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