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"Там русский дух!" Донецк накрыла экологическая "катастрофа"

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В некоторых районах оккупированного Донецка сложилась критическая ситуация с вывозом мусора.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем Twitter, опубликовав фото с переполненными мусорными баками.

"Зимой не вывозили, объясняя все снегом и погодными условиями. Сейчас просто забили, несмотря на жару и солнцепек", - написал он.

Пользователи с сарказмом отреагировали на эту новость. "Процветающей республике — процветающие эпидемии", "Вот народ Донбасса засранцы, без хохлов даже мусор за собой не приберут", "Там русский дух", "Зато люди живут в свободных и счастливых республиках!" - прокомментировали они.

Донецк завалило мусором

Донецк завалило мусором

Денис Казанский, Twitter

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Донецк завалило мусором

Донецк завалило мусором

Денис Казанский, Twitter

"Там русский дух!" Донецк накрыла экологическая "катастрофа"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "рекорды" по завалам мусора поставили Горловка, Донецк, Енакиево, Харцызск и Шахтерск.

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Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Юг Руси
Юг Руси
Казанский, ау! На, полюбуйся https://golos.ua/i/606058
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