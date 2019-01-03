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''Там разлом!'' Крымскому мосту предрекли фатальное будущее

1.4тЧитать материал на украинском

Российские оккупанты будут вынуждены постоянно тратиться на ремонт Крымского моста из-за мягких грунтов в регионе.

Об этом в комментарии "Сегодня" заявил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко. По его словам, о том, что мост может "просесть", говорит решение РФ очередной раз отложить сроки запуска железнодорожного сообщения с Крымом.

"Там тектонический разлом, а грунты очень подвижны и мягкие. Эта проблема [ошибка в проектировании железнодорожных подходов к Крымскому мосту] возникла потому, что расчетная прочность почвы оказалась фиктивной. На самом деле, грунты там мягче, и они не годятся для создания насыпи под этот проект", — сказал он.

Сергиенко отметил, что "можно привезти песок или другой материал, но все это будет выливаться в огромные средства".

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"Вообще эксплуатация Керченского моста будет обходиться очень дорого. Может возникнуть такая ситуация, что этот мост будет постоянно ремонтироваться. Это будет постоянная головная боль. То там, то там будут происходить усадки, надо будет постоянно заменять грунт. Я не знаю, как они будут себе голову морочить, ставить временные опоры, менять почву и т.д. Это может вылиться в бесконечный ремонт моста", — считает эксперт.

По его словам, россияне "сами себе придумали эту головную боль, пусть теперь с ним и заморачиваются". Он добавил, что мост был политическим проектом, а не инженерным, а "когда политика вмешивается в точные науки, ничего хорошего ждать нельзя".

Крымский мост

Крымский мост

NEWS.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в очередной раз был отложен из-за того, что современные технологии оказались слишком сложными для российских строителей. Так, оккупантам придется выделить на мост еще около 44 миллионов долларов.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Тег
Крымский мост
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Livesey David
Livesey David
Шо опять?
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rercjd Micha
rercjd Micha
Я за тебя переживаю, вдруг у тебя всё хорошо! " вынуждены постоянно тратиться на ремонт .... отложить сроки запуска железнодорожного сообщения.... будет обходиться очень дорого. " Нельзя же так переживать, АТО до томоса не доживёте!
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Откапывать по все Срашке кости самочек с икрой, головастиков, личинок... и засыпать под опоры!!! Православные скрепя мля...
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