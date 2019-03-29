"Там ф*шизм! Там русских обижают!" Цимбалюк пояснил хитрость России на Донбассе

Для россиян, независимо от результатов президентских выборов, которые пройдут 31 марта, украинцы на долгие годы останутся фашистами.

"Ведь как по-другому объяснить тем же россиянам, да и самим себе, зачем Россия напала на Украину. Ведь так просто – там фашизм, там русских обижают! Значит можно стрелять", - заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам, украинцы будут слушать снова и снова заявления из РФ о том, какая плохая Украина, что продолжает защищаться.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Российские представители, чтобы подчеркнуть, что они над схваткой, что они действительно модераторы этого конфликта, будут постоянно подчеркивать на преступлениях украинской армии и украинских силовиков, а действия своих кукол на Донбассе всегда будут поощряться, а если они накосячат или кого-то убьют, можно просто промолчать", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Цимбалюк заявил, что Украина имеет только два пути возвращения части Донбасса.

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