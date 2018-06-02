"Обезьяна с гранатой": Россия придумала новый способ шантажа Украины

Россия придумала новый рычаг давления на Украину и Запад, создав угрозу экологической катастрофы на оккупированных территориях Донбасса.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Тышкевич прокомментировал затопление шахты "Юнком" возле подконтрольного "ДНР" Енакиево, где при Советском Союзе был произведен ядерный взрыв.

"Это тактика повышения ставок. Обезьяна схватила гранату. Перед этим она просила у вас банан, но вы банан не давали. А когда она с гранатой, будете предлагать ей банан, и не один. Это такая же тактика. Они начинают затапливать шахту и говорить - "а что нам будет за то, что мы начнем откачивать воду". Таким образом они требуют уступок от Украины", - пояснил он.

По словам аналитика, это нормальная тактика для РФ: "Был Крым - пошли переговоры, Россия повысила ставки на Донбассе. Донбасс зашел в тупик - Россия повысила ставки в Сирии".

Он отметил, что население оккупированных районов Донбасса фактически стало заложниками ситуации, но РФ не слишком заботит судьба людей.

"Вспомните историю Второй мировой войны и известную фразу "бабы еще нарожают", - подчеркнул эксперт.

"Это земля украинская, и мы будем думать, как не допустить катастрофы. Запад тоже будет думать, как не допустить экологической катастрофы, для них это страшно", - добавил Тышкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" отключили насосы, с помощью которых откачивалась вода из шахты "Юнком" вблизи Енакиево, где во времена СССР проводились ядерные испытания.