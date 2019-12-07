Такси всмятку! В Николаеве произошло жуткое смертельное ДТП. Фото

В субботу, 7 декабря, в Николаеве произошло смертельное ДТП. За рулем автомобилей находились 21-летний водитель Lexus и 36-летний таксист Daewoo Lanos.

В результате столкновения водитель и пассажир последнего погибли на месте, сообщили на сайте Национальной полиции в Николаевской области.

Смертельное ДТП в Николаеве Национальная полиция Украины в Николаевской области

Водитель и пассажир Lexus получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Смертельное ДТП в Николаеве Национальная полиция Украины в Николаевской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве произошло жесткое ДТП с 5 авто. Авария случилась в Оболонском районе Киева, на улице Богатырской.

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