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7 декабря • обновлено в 11:18
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Такси всмятку! В Николаеве произошло жуткое смертельное ДТП. Фото

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В субботу, 7 декабря, в Николаеве произошло смертельное ДТП. За рулем автомобилей находились 21-летний водитель Lexus и 36-летний таксист Daewoo Lanos.

В результате столкновения водитель и пассажир последнего погибли на месте, сообщили на сайте Национальной полиции в Николаевской области.

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Смертельное ДТП в Николаеве

Смертельное ДТП в Николаеве

Национальная полиция Украины в Николаевской области

Водитель и пассажир Lexus получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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В полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Смертельное ДТП в Николаеве

Смертельное ДТП в Николаеве

Национальная полиция Украины в Николаевской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве произошло жесткое ДТП с 5 авто. Авария случилась в Оболонском районе Киева, на улице Богатырской.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Николаев
Тег
ДТП
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