Максимум год: Чорновил дал тревожный прогноз по делу Ефремова

Экс-нардепу от Партии регионов Александру Ефремову в течение года могут вынести оправдательный приговор по делу о государственной измене.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Тарас Чорновил, комментируя решение суда выпустить Ефремова из СИЗО под домашний арест.

Как отметил Чорновил, сейчас Конституционный суд Украины начал работать в очень странном режиме: "Оказывается, по нормам процессуального кодекса, по которым люди обвинены в государственной измене, в сепаратизме, посягательстве на территориальную целостность Украины, должна быть обеспечена возможность быть на подписке о невыезде. Это полный абсурд, такого нет нигде в мире".

По словам политика, такая ситуация ведет к тому, что "ко всем, кто обвиняется в государственной измене, в сепаратизме, должны быть применены самые мягкие санкции, какие только могут быть, все они должны выйти из-под ареста".

"Я думаю, что большинству этих людей суды будут выносить оправдательные приговоры", – добавил он.

На вопрос, когда суд может оправдать Ефремова, Чорновил ответил: "Я думаю, первое полугодие следующего года. Должна пройти судебная процедура, это физически нельзя сделать быстрее".

"На Ефремова списали те грехи, в которых он был, наверное, не больше всех виноват, но он был олицетворением ответственности всех тех, кто сбежали или спрятались за депутатской неприкосновенностью", – считает политик.

Александр Ефремов w-n.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывшего нардепа Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Экс-регионал Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова.

В свою очередь, в "Оппозиционном блоке" назвали дело против Ефремова сфабрикованным.

22 июля 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил Александра Ефремова из СИЗО под домашний арест.

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