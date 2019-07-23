Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Максимум год: Чорновил дал тревожный прогноз по делу Ефремова

1.6т Читать материал на украинском

Экс-нардепу от Партии регионов Александру Ефремову в течение года могут вынести оправдательный приговор по делу о государственной измене.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Тарас Чорновил, комментируя решение суда выпустить Ефремова из СИЗО под домашний арест.

Как отметил Чорновил, сейчас Конституционный суд Украины начал работать в очень странном режиме: "Оказывается, по нормам процессуального кодекса, по которым люди обвинены в государственной измене, в сепаратизме, посягательстве на территориальную целостность Украины, должна быть обеспечена возможность быть на подписке о невыезде. Это полный абсурд, такого нет нигде в мире".

По словам политика, такая ситуация ведет к тому, что "ко всем, кто обвиняется в государственной измене, в сепаратизме, должны быть применены самые мягкие санкции, какие только могут быть, все они должны выйти из-под ареста".

Новости
"Заботятся о террористах": КСУ принял скандальное решение по переводчику Гройсмана

"Я думаю, что большинству этих людей суды будут выносить оправдательные приговоры", – добавил он.

На вопрос, когда суд может оправдать Ефремова, Чорновил ответил: "Я думаю, первое полугодие следующего года. Должна пройти судебная процедура, это физически нельзя сделать быстрее".

"На Ефремова списали те грехи, в которых он был, наверное, не больше всех виноват, но он был олицетворением ответственности всех тех, кто сбежали или спрятались за депутатской неприкосновенностью", – считает политик.

Александр Ефремов

Александр Ефремов

w-n.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Дело Александра Ефремова Сепаратизм в Украине
Персоны
Александр Ефремов Тарас Чорновил
Место
Украина
Тег
Партия регионов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
0
Смешно
1
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel