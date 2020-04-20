Такого не было 24 года: появились подробности о масштабнейших пожарах на Житомирщине

Тимур Григоренко Расследования 08:51, 20.04.2020 Обновлено: 08:52, 20.04.2020

Состоянием на понедельник, 20 апреля, в Житомирской области новых возгораний в лесных массивах не зафиксировано.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

"Слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня (19 апреля) осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", – говорится в сообщении.

Совещание
Facebook Андрей Заблоцкий

Заблоцкий отметил, что последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад.

"На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня", – добавил чиновник.

Также Заблоцкий сообщил, что он вместе с руководителем ОПУ Андреем Ермаком, министром МВД Украины Арсеном Аваковым и секретарем Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым совершили облет лесов Житомирщины.

Пожары на Житомирщине
Facebook Андрей Заблоцкий

Как сообщал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля и продолжаются до сих пор, уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

В лавре на Донетчине на Пасху собралась толпа без масок: фото и видео

"Ситуация сложная": Усик, не верящий в опасность коронавируса, признал ошибку

"У меня брат возле президента!" Скандал вокруг Дениса Ермака получил новый виток

"Просто нет слов!" Инфекционист из Киева шокировал мизерной зарплатой во время карантина

В Херсоне в соборе устроили массовое богослужение во главе с возможным заказчиком убийства Гандзюк