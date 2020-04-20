Главная Новости
20 апреля • обновлено в 08:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Такого не было 24 года: появились подробности о масштабнейших пожарах на Житомирщине

487
Читать материал на украинском

Состоянием на понедельник, 20 апреля, в Житомирской области новых возгораний в лесных массивах не зафиксировано.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

"Слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня (19 апреля) осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", – говорится в сообщении.

Совещание

Совещание

Facebook Андрей Заблоцкий

Заблоцкий отметил, что последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад.

"На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня", – добавил чиновник.

Также Заблоцкий сообщил, что он вместе с руководителем ОПУ Андреем Ермаком, министром МВД Украины Арсеном Аваковым и секретарем Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым совершили облет лесов Житомирщины.

Пожары на Житомирщине

Пожары на Житомирщине

Facebook Андрей Заблоцкий

Как сообщал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля и продолжаются до сих пор, уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Житомир
Теги
пожар ГосЧС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5449.

    Вылечились: 347. Умерли: 141.

  • В мире заболели почти 2,4 миллиона человек, погибли – более 164 тысяч.

  • В лаборатории Уханя хранили коронавирус в сломанном холодильнике: всплыли фото.

  • Ученые пообещали к сентябрю миллионы доз вакцины от COVID-19.

  • Украина решила закупить лекарство от коронавируса, получившее успех в США.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги