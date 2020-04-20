Такого не было 24 года: появились подробности о масштабнейших пожарах на Житомирщине

Состоянием на понедельник, 20 апреля, в Житомирской области новых возгораний в лесных массивах не зафиксировано.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

"Слаженные действия лесников и пожарных ГСЧС дали свой результат. На сегодня (19 апреля) осталось два пожара, которые сейчас ликвидируются, там работает авиация. Большого задымления уже нет", – говорится в сообщении.

Совещание Facebook Андрей Заблоцкий

Заблоцкий отметил, что последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад.

"На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня", – добавил чиновник.

Также Заблоцкий сообщил, что он вместе с руководителем ОПУ Андреем Ермаком, министром МВД Украины Арсеном Аваковым и секретарем Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым совершили облет лесов Житомирщины.

Пожары на Житомирщине Facebook Андрей Заблоцкий

Как сообщал OBOZREVATEL, в Овручском районе Житомирской области лесные пожары, которые начались еще 16 апреля и продолжаются до сих пор, уничтожили не только лес и поля, но и десятки домов в селах.

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