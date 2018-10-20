''Российской Федерации нет!'' Юрист сделал громкое заявление об агентах ФСБ во власти Украины

Такого государства как Российская Федерация - просто не существует. Вместо него есть корпорация ФСБ-КГБ, которая на территории "России", в "Тюрьме народов" обогащает себя.

Об этом в программе "Кворум" на ObozTV заявил вице-президент Института права и общества, глава Украинского координационного совета Андрей Хома. Он подчеркнул, что эта "корпорация" занимается активной агентурной работой как в Украине, так и по всему миру.

"Эта корпорация сегодня успешно имеет свою агентуру и в Украине - каждый второй чиновник в Украине завербован ФСБ или бывший КГБист. Все бывшие компартийные работники, их дети - "золото партии", продолжают работать на них", - рассказал Хома.

По его словам, агенты ФСБ на сегодняшний день присутствуют практически на всех правительственных должностях в Украине, но по неизвестной юристу причине списки агентов боятся опубликовать.

"И сегодня мы видим, какие усилия задействованы, как российская агентура мощно работает! Посмотрите, что они делают! Вмешиваются в выборы в США, вмешиваются в Великобританию, Сербию... То есть это настоящая "Корпорация КГБ", - резюмировал Хома.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба Безопасности Украины разоблачила завербованного российскими спецслужбами топ-чиновника в Харькове.

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