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''Российской Федерации нет!'' Юрист сделал громкое заявление об агентах ФСБ во власти Украины

14.2тЧитать материал на украинском

Такого государства как Российская Федерация - просто не существует. Вместо него есть корпорация ФСБ-КГБ, которая на территории "России", в "Тюрьме народов" обогащает себя.

Об этом в программе "Кворум" на ObozTV заявил вице-президент Института права и общества, глава Украинского координационного совета Андрей Хома. Он подчеркнул, что эта "корпорация" занимается активной агентурной работой как в Украине, так и по всему миру.

"Эта корпорация сегодня успешно имеет свою агентуру и в Украине - каждый второй чиновник в Украине завербован ФСБ или бывший КГБист. Все бывшие компартийные работники, их дети - "золото партии", продолжают работать на них", - рассказал Хома.

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По его словам, агенты ФСБ на сегодняшний день присутствуют практически на всех правительственных должностях в Украине, но по неизвестной юристу причине списки агентов боятся опубликовать.

"И сегодня мы видим, какие усилия задействованы, как российская агентура мощно работает! Посмотрите, что они делают! Вмешиваются в выборы в США, вмешиваются в Великобританию, Сербию... То есть это настоящая "Корпорация КГБ", - резюмировал Хома.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба Безопасности Украины разоблачила завербованного российскими спецслужбами топ-чиновника в Харькове.

Смотрите программу "Кворум" на ObozTV каждое воскресенье в 09:00.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропагандаРоссийская военная угрозаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVКворум
Персона
Андрей Хома
Место
Россия
Объекты
ФСБРоссияУкраинаСША
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Да все украинцы-нерабы поголовно ахенты ФСБ! Як тильки зелены человички и Арматы ворога появятся на улицах украинских городов,все мешканцы кинутся их встречать квитами,георгиевскими стричками и портретами Владимира Владимировича, а затем, гидно и с писнями ломанутся в ФСБ-писать доносы на соседей-бандеровцев . Проверено временем.Предать,это во-время предвидеть
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Это действительно проблема. Давно пора открыть данные о гебешных сексотах. Опубликовать в интернете. А ещё лучше тату на лбу - СС (сексот)
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Калинина Тина
Калинина Тина
Хотите спасти мужа от алкоголизма? Секрет вечной трезвости, он завяжет за 2 дня, если подсыпать... http://emisora.ga/prosto
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