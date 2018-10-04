Таки ГРУшник: Россия прокололась с данными секретного шпиона

На Алексея Моренеца - одного из россиян, обвиняемых Нидерландами в кибератаке на организацию, связанную с делом об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, - зарегистрирован автомобиль войсковой части ГРУ.

Всего на адрес части №26165 (подразделение, которое подозревают в хакерских атаках) зарегистрированы автомобили 305 сотрудников, среди которых и выявленный европейскими спецслужбами ГРУшник Моренец, выяснили Bellingcat и The Insider.

В базе данных ГИБДД все сотрудники указаны с паспортными данными и мобильными телефонами, а многие - с указанием этой войсковой части как места работы.

Алексей Моренец theins.ru

theins.ru

theins.ru

"По сути это означает, что любой человек с доступом к базе ГИБДД (а это одна из самых доступных баз данных в России) может получить имена, паспортные данные и мобильные телефоны нескольких сотен сотрудников ГРУ. Причем не простых сотрудников, а служащих именно той самой войсковой части, которую обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет", - пишет издание.

theins.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российских шпионов обвиняют также в причастности к делу MH17. Ноутбук, изъятый у подозреваемых, использовался для получения данных о расследовании крушения Боинга на Донбассе в 2014 году.