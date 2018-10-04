МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Таки ГРУшник: Россия прокололась с данными секретного шпиона

4.6тЧитать материал на украинском

На Алексея Моренеца - одного из россиян, обвиняемых Нидерландами в кибератаке на организацию, связанную с делом об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, - зарегистрирован автомобиль войсковой части ГРУ.

Всего на адрес части №26165 (подразделение, которое подозревают в хакерских атаках) зарегистрированы автомобили 305 сотрудников, среди которых и выявленный европейскими спецслужбами ГРУшник Моренец, выяснили Bellingcat и The Insider.

В базе данных ГИБДД все сотрудники указаны с паспортными данными и мобильными телефонами, а многие - с указанием этой войсковой части как места работы.

Новости
''Террорист со стажем'': Турция узнала в ГРУшнике Чепиге резонансного киллера
Таки ГРУшник: Россия прокололась с данными секретного шпиона

Алексей Моренец

theins.ru

Таки ГРУшник: Россия прокололась с данными секретного шпиона

theins.ru

Таки ГРУшник: Россия прокололась с данными секретного шпиона

theins.ru

"По сути это означает, что любой человек с доступом к базе ГИБДД (а это одна из самых доступных баз данных в России) может получить имена, паспортные данные и мобильные телефоны нескольких сотен сотрудников ГРУ. Причем не простых сотрудников, а служащих именно той самой войсковой части, которую обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет", - пишет издание.

Таки ГРУшник: Россия прокололась с данными секретного шпиона

theins.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российских шпионов обвиняют также в причастности к делу MH17. Ноутбук, изъятый у подозреваемых, использовался для получения данных о расследовании крушения Боинга на Донбассе в 2014 году.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Место
Россия
Объекты
скандалыКиберпреступностьКибератакаБоинг МН17МН17
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
10
Смешно
27
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Будете мычать - нацисты будут ваших детей насиловать с удовольствием - на ваших глазах....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
2 из 3 ответов | показать все
ParaDox
ParaDox
Михайлов Андрей, ты повторяешься ... ты это уже говорил 10+ лет назад ... напрягись и вспомни... что наших детей будут насиловать натовские негры ... но насиловали кадыровцы и буряты... и еще убили 10к+ наших детей ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Михайлов Андрей, это было сказано о российских нацистах.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги