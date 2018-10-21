''Такая жертва, как дети'': в снимках керченского стрелка нашли массу странностей

Пользователи сети нашли ряд странностей на фотографиях убитого Владислава Рослякова, которого обвиняют в массовых расстрелах и взрыве в политехническом колледже.

"Ботиночки, как из магазина просто. Море крови, а он летает. Ни капли, ни порошинки от взрыва. Из корпуса в корпус не касаясь пола. Ладно, ясно все", – пишет RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Это не единственная неувязка, которую нашли в сети. Отмечается, что футболка Рослякова также осталась абсолютно чистой, несмотря на дым, гарь и кровь вокруг.

"Это либо фальшивка(фото-видео) 100%, либо пацана использовали в темную или еще как. Ясно, чья работа. А вот кого назначат отвечать за их преступление", – подчеркнул блогер.

Кроме того, лестница, по которой спускался предполагаемый убийца, разительно отличается от тех, что находятся в самом колледже. На этом снимке подросток спускается без сумки с патронами, хотя для расстрела и перезарядки они ему должны были пригодиться.

"На шее и щеке следы - тыкали дулом оружия какого-то. Два ножевых в боку. Потом на других фото закрасили. Это жертва - такая же точно, как погибшие дети", – указывает блогер.

В комментариях началась дискуссия по поводу новой обуви Рослякова. Пользователи подметили, что берцы на парне – совершенно новые и странно зашнурованы.

"По разному зашнурованы - один вокруг голенища, другой нет. Просто новье. Не похоже, что даже из дома до колледжа в них шел. Разве что в Керчи паркет кругом", – сказано в сообщении.

"Это стрелок, как клоун ряженый. Майка Ненависть, на руке непонятная перчатка с отрезанными пальцами, в ушах беруши. На ногах новые берцы", "Постановка", "Кстати, если бы он стрелял себе в голову из ружья, то у него не хватало бы пол головы", "А где лужа крови? По коридорам лужи, а здесь пол головы должно снести, артерию порвать, а крови нет! Я описывал в молодости самострел в комнате, парень зарядил, а потом собаку хотел отогнать и в пол прикладом ударил. Так кровищи было, хотя он выжил. На потолке, стенах, куски плоти", – подметили в сети.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом институте расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе атаки погиб 21 человек, еще около 50 были ранены. Находить тела погибших студентов и преподавателей продолжали и на следующие сутки, поскольку они лежали под завалами в результате взрыва.

Очевидцы рассказывали, что стрелок не был один. По словам студентов, стрельбы была слышна из разных корпусов в короткий промежуток времени, что физически не может сделать один человек.

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