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"Так выглядит смерть": в сети показали фото с места гибели "Ведьмы" и Деда"

2.3тЧитать материал на украинском

В сети показали фото разрушенного блиндажа, в котором 2 апреля в результате обстрела боевиков погибли двое украинских воинов из батальона "Донбасс" Яна Червона ("Ведьма") и Александр Милютин ("Дед").

Соответствующие фото опубликовали на странице благотворительного фонда "Повернись живим" в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Так выглядит смерть... Они отдали свои жизни за нас с вами. Помните о том, какую страшную цену платят защитники Украины за наше светлое будущее. Ежедневно и ежеминутно", – подписал автор.

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"Так выглядит смерть": в сети показали фото с места гибели "Ведьмы" и Деда"

Фото: батальон "Донбасс"

"Так выглядит смерть": в сети показали фото с места гибели "Ведьмы" и Деда"

Фото: батальон "Донбасс"

"Так выглядит смерть": в сети показали фото с места гибели "Ведьмы" и Деда"

Фото: батальон "Донбасс"

"Так выглядит смерть": в сети показали фото с места гибели "Ведьмы" и Деда"

Фото: батальон "Донбасс"

"Так выглядит смерть": в сети показали фото с места гибели "Ведьмы" и Деда"

Фото: батальон "Донбасс"

"В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса", – прокомментировал командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко.

"Так выглядит смерть": в сети показали фото с места гибели "Ведьмы" и Деда"

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 апреля, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 10 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

В сети опубликовали последний разговор перед смертью Яны Червоной.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбассабатальон "Донбасс"
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Все что осталось от ведьмы ,это оторванная голова с торчащим изо рта хуем
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Юг Руси
Юг Руси
Ну так ефрейтор Штырлиц видос показывал, как, якобы, "террористов" раъзебенили! А это они по своим-же и шмальнули, дурни! 🐷🤣🤣🤣
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