"Так выглядит смерть": в сети показали фото с места гибели "Ведьмы" и Деда"

В сети показали фото разрушенного блиндажа, в котором 2 апреля в результате обстрела боевиков погибли двое украинских воинов из батальона "Донбасс" Яна Червона ("Ведьма") и Александр Милютин ("Дед").
Соответствующие фото опубликовали на странице благотворительного фонда "Повернись живим" в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Так выглядит смерть... Они отдали свои жизни за нас с вами. Помните о том, какую страшную цену платят защитники Украины за наше светлое будущее. Ежедневно и ежеминутно", – подписал автор.
Фото: батальон "Донбасс"
Фото: батальон "Донбасс"
Фото: батальон "Донбасс"
Фото: батальон "Донбасс"
Фото: батальон "Донбасс"
"В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса", – прокомментировал командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 апреля, террористы "Л/ДНР" на Донбассе 10 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.
В сети опубликовали последний разговор перед смертью Яны Червоной.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.