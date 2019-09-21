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21 сентября • обновлено в 19:20
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"Так уничтожается Крым": в сети показали, как Россия убивает полуостров

2.4т Читать материал на украинском

В аннексированном Россией украинском Крыму оккупанты начали добычу песка из Донузлава под Евпаторией, самого глубокого озера полуострова.

Соответствующими фото на своей странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым, назвав происходящее варварством.

"А вот так уничтожается Крым. Добыча песка и разработка карьеров варварскими методами", – написала она.

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Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

24 канал

Донузлав

Донузлав

twitter.com/KrimRt

Донузлав

Донузлав

twitter.com/KrimRt

Донузлав

Донузлав

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма фотографии
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ближе к осени на усраине ,свидомитых питух в сраку клюёт от зависти, Не переживайте ,пока никто в ваш шумерский гадюшник не рвётся.
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руденко евгений
руденко евгений
ну не можете не беритесь - покажите варварство, иначе не пишите...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хрюксолана уверена, что методы "варварские"?
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