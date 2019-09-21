"Так уничтожается Крым": в сети показали, как Россия убивает полуостров

В аннексированном Россией украинском Крыму оккупанты начали добычу песка из Донузлава под Евпаторией, самого глубокого озера полуострова.
Соответствующими фото на своей странице в Twitter поделилась блогер RoksolanaToday&Крым, назвав происходящее варварством.
"А вот так уничтожается Крым. Добыча песка и разработка карьеров варварскими методами", – написала она.
Иллюстрация. Крым
24 канал
Донузлав
twitter.com/KrimRt
Донузлав
twitter.com/KrimRt
Донузлав
twitter.com/KrimRt
Донузлав— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 21, 2019
А вот так уничтожается Крым. Добыча песка и разработка карьеров варварскими методами pic.twitter.com/e99L5oymMt
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.
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