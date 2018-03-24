"Так тупо": скандального журналиста поймали на фейке с Савченко

Скандальный журналист и блогер Руслан Коцаба уверяет, что в Европарламенте якобы шокированы арестом внефракционного народного депутата Надежды Савченко, опубликовав фото двухлетней давности.

"Я сейчас в Европарламенте, поэтому могу подтвердить, что брюссельские чиновники шокированы арестом Героя Украины Надежды Савченко! Именно шокированы, а не "глубоко обеспокоены". Вот небольшая подборочка фоток на эту тему. Насколько мне известно, готовится соответствующее заявление нескольких фракций Европарламента", – написал он на своей странице в Facebook.

В ответ журналист Денис Казанский уличил Коцаба в распространении фейка, отметив, что снимки, которые он представил, старые.

"Руслан Коцаба выдает старые фотки 2016 года за свежие снимки. Причем делает это так тупо, как будто не существует поиска в Гугле и надпись "Russia" на футболках совсем не заметна. Всякое я конечно видел, но такого", – написал Казанский в Facebook.

Некоторые пользователи предположили, что у Коцабы такой сарказм.

"Возможно, это сарказм?" – написал Максим Мухин.

В ответ ему Влад Тригуб заявил, что это "тот момент, когда капитан очевидность действительно нужен".

Пользователи также в рифму ответили Мухину, что это все же маразм.

"Вообще то, Руслан иронизирует", – заступились подписчики.

Напомним, 14 июля 2016 года Апелляционный суд оправдал Коцабу, который подозревался в государственной измене за распространение материалов против мобилизации.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Ей вменяют сговор с задержанным переговорщиком Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.