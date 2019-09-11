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11 сентября • обновлено в 22:14
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Так кто же врет? Адвокаты устроили скандал из-за ДТП с тещей Притулы

4.2т Читать материал на украинском

Между адвокатами подозреваемой тещи шоумена Сергея Притулы и одиозного политика Виталия Хомутынника Лилии Сопельник и потерпевших в резонансном ДТП разгорелся спор из-за финансовой помощи.

Так, защитник Анжелы Печенежской и ее сына Ростислава Дмитрий Шевченко обратился в Facebook за помощью ко всем неравнодушным, объявив сбор средств на лечение своих клиентов.

"На сегодняшний день Анжела Леонидовна находится в Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии с диагнозом: закрытая травма грудной клетки, перелом ребер справа, правосторонний пневмоторакс, закрытая травма живота, разрыв желудочно-печеночной связки, гемоперетонизм, скелетная травма, перелом костей таза с разрывом мочевого пузыря, закрытый перелом правой ключицы, закрытый перелом локтевого отростка справа со смещением отломков, перенесла ряд сложных дорогостоящих операций и еще несколько постирает да. Ростислав находится в стабильно тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице МЗ Украины "Охматдет", – написал он, обнародовав реквизиты для помощи.

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ДТП с тещей Притулы: адвокаты устроили скандал из-за денег

ДТП с тещей Притулы: адвокаты устроили скандал из-за денег

Однако защитник Сопельник Елена Сторожук уличила своего коллегу во вранье.

"Уважаемый Дмитрий! Очень жаль, что Вы, как представитель пострадавших, не говорите всей правды. Семья Сопельник Лилии две недели просила Вас предоставить информацию о состоянии потрепилих и принять материальную помощь на лечение. Каждый день они звонили Вам,а Вы игнорировали звонки и не имели времени даже поговорить с ними. Это все можно подтвердить распечатками звонков и скрины переписки. Мне даже пришлось обратиться к следователю с просьбой содействовать предоставлению нам реквизитив для перечисления помощи на лечение, хотя предложение помощи была искренней Вы решили объявить сбор средств", – написала она в комментариях.

Правозащитница отметила, что 6 сентября от имени семьи Сопельник обратилась к Шевченко с предложением помочь, однако не получила ответа. В подтверждение своих слов она опубликовала соответствующее письмо и скриншоты переписки.

Так кто же врет? Адвокаты устроили скандал из-за ДТП с тещей Притулы

Скриншот Елены Сторожук

Так кто же врет? Адвокаты устроили скандал из-за ДТП с тещей Притулы

Скриншот Елены Сторожук

Так кто же врет? Адвокаты устроили скандал из-за ДТП с тещей Притулы

Скриншот Елены Сторожук

Так кто же врет? Адвокаты устроили скандал из-за ДТП с тещей Притулы

Скриншот Елены Сторожук

Так кто же врет? Адвокаты устроили скандал из-за ДТП с тещей Притулы

Фото Елены Сторожук

Так кто же врет? Адвокаты устроили скандал из-за ДТП с тещей Притулы

Фото Елены Сторожук

"Мы понимаем тяжелое состояние пострадавших и готовы помогать, о чем неоднократно Вам говорили. Поэтому сразу, как только увидели Ваше обращение, семья перечислила на указанный карточку 50 000 гривен. будем помогать и в дальнейшем. Надеюсь, что в дальнейшем, коллега, вы не будете манипулировать мнением общественности и мы продолжим общение с учетом норм адвокатской этики", – добавила она.

Так кто же врет? Адвокаты устроили скандал из-за ДТП с тещей Притулы

Скриншот Елены Сторожук

Так кто же врет? Адвокаты устроили скандал из-за ДТП с тещей Притулы

Скриншот

Так кто же врет? Адвокаты устроили скандал из-за ДТП с тещей Притулы

Скриншот

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Персоны
Сергей Притула Виталий Хомутынник
Место
Украина
Тег
ДТП
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