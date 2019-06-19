"Так кто фашисты?" Террористы "ДНР" устроили ад на пунктах пропуска

На пунктах пропуска из ОРДЛО в Украину выстраиваются огромные очереди из автомобилей. Террористы "ДНР" заставляют людей часами ждать на невыносимой жаре.

Очевидцы показали в сети фото и видео происходящего. Как написал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский, там сейчас творится настоящий ад.

"Боевики пропускают в Украину не более 5-6 машин в час, из-за этого на жаре образуются огромные очереди, в которых люди часами торчат под палящим солнцем. При этом обьяснить ситуацию какими-либо объективными причинами невозможно. Со стороны Украины в ОРДЛО очередей нет, всех пропускают быстро", – рассказал он.

Террористы "ДНР" устроили ад на пунктах пропуска

Местные жители в недоумении. "Наведите порядок! Украина пропускает быстрее чем "ДНР" раза в три! Там есть оборудованные навесы, туалеты, вода, медпункты! С нашей стороны отношение к людям безобразное!" – обращаются они к оккупационным властям.

"Это издевательство, держать людей на такой жаре на КПП "ДНР" по много часов, а потом люди проходят украинский КПВВ за несколько минут. Сами позорите имя "ДНР" перед своими же людьми!" – возмущаются они.

"Ну и кто же после этого фашисты?" – поинтересовался Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, "замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Владимиру Зеленскому, если тот приедет на Донбасс.

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