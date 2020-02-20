"Так было в Крыму": на Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии

В Мукачевской ОТГ на Закарпатье возник скандал из-за появления национального флага Венгрии на одном из сельсоветов.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook бывший командир роты батальона "Айдар", экс-нардеп Игорь Лапин.

"Ау, СБУ, Баканов. Вот, где черти, вот такое было в Крыму, только в других цветах, до 2014 года. Ану бегом, блд, на работу. Сельсовет в Дерцене, нынешняя Мукачевская ОТО (был Мукачевский район), Закарпатская область. По Береговскому району такое почти везде", – написал он.

На Закарпатье вывесили флаг Венгрии Facebook Игоря Лапина

В комментариях под постом многие украинцы также возмутились таким демонстративным шагом со стороны Венгрии, осудив его.

"У себя на домах пусть хоть американский флаг вешают. А на государственных учреждениях должен быть государственный флаг", "Снова все прос*ем. Страна идиотов, которых история никогда ничему не учит", "Тихая оккупация мадьярами", – пишут под скандальным фото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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