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20 февраля • обновлено в 12:52
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"Так было в Крыму": на Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии

3.8т
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В Мукачевской ОТГ на Закарпатье возник скандал из-за появления национального флага Венгрии на одном из сельсоветов.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook бывший командир роты батальона "Айдар", экс-нардеп Игорь Лапин.

"Ау, СБУ, Баканов. Вот, где черти, вот такое было в Крыму, только в других цветах, до 2014 года. Ану бегом, блд, на работу. Сельсовет в Дерцене, нынешняя Мукачевская ОТО (был Мукачевский район), Закарпатская область. По Береговскому району такое почти везде", – написал он.

На Закарпатье вывесили флаг Венгрии

На Закарпатье вывесили флаг Венгрии

Facebook Игоря Лапина

В комментариях под постом многие украинцы также возмутились таким демонстративным шагом со стороны Венгрии, осудив его.

"У себя на домах пусть хоть американский флаг вешают. А на государственных учреждениях должен быть государственный флаг", "Снова все прос*ем. Страна идиотов, которых история никогда ничему не учит", "Тихая оккупация мадьярами", – пишут под скандальным фото.

"Так было в Крыму": на Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии

"Так было в Крыму": на Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии

"Так было в Крыму": на Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Игорь Лапин
Место
Украина Ужгород
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Да НЕЧЕГО вам про*ирать - ибо не ваше это! Венгрии - венгрово, Словакии - словаково, Румынии - румыново.... ну и т.д.:-)
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Ukraine The
Ukraine The
А почему этот кыборх не бьёт тревогу по поводу шлага ЕС, который висит повсеместно рядом с украинским?
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Куни Чан
Куни Чан
2-3 годика такой же Украины и начнет рассыпаться. Интегрировать надо не Донбасс, а такие вот промайданеные области, которые плевать на вас хотели, они то как раз "движутся в Европу"))))))))
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