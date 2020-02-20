"Так было в Крыму": на Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии

В Мукачевской ОТГ на Закарпатье возник скандал из-за появления национального флага Венгрии на одном из сельсоветов.
Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook бывший командир роты батальона "Айдар", экс-нардеп Игорь Лапин.
"Ау, СБУ, Баканов. Вот, где черти, вот такое было в Крыму, только в других цветах, до 2014 года. Ану бегом, блд, на работу. Сельсовет в Дерцене, нынешняя Мукачевская ОТО (был Мукачевский район), Закарпатская область. По Береговскому району такое почти везде", – написал он.
На Закарпатье вывесили флаг Венгрии
Facebook Игоря Лапина
В комментариях под постом многие украинцы также возмутились таким демонстративным шагом со стороны Венгрии, осудив его.
"У себя на домах пусть хоть американский флаг вешают. А на государственных учреждениях должен быть государственный флаг", "Снова все прос*ем. Страна идиотов, которых история никогда ничему не учит", "Тихая оккупация мадьярами", – пишут под скандальным фото.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2018 году видео, как в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта, вызвало международный скандал.
Официальный Будапешт настаивал на правомерности таких действий.
Украинские эксперты не исключали, что Венгрия раздает паспорта на Закарпатье в надежде когда-нибудь повторить "крымский сценарий" в регионе.
Позже экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал, что власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья. Выяснилось, что их часто получали не этнические венгры, а украинцы с липовыми документами.
А в июле 2019 года СБУ зарегистрировала уголовное производство по факту размещения на первой странице газеты Kárpátalja части Закарпатской области в цветах венгерского национального флага.
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