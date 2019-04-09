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Тайный друг со шлейфом Коломойского: появилось резонансное расследование о Зеленском

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Адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана заметили за частыми визитами в штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Кроме того, он представляет его на различных официальных встречах и продолжает регулярно летать к Коломойскому. Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам журналистов, автомобиль Богдана в течение недели несколько раз приезжал в штаб Зеленского на Печерске. Туда адвокат наведывался для переговоров с членами команды кандидата в президенты. Кроме того, 31 марта, в день голосования в первом туре президентских выборов, Богдан был во временном предвыборном штабе Зеленского в комплексе "Парковый".

Журналисты напомнили, что Богдан является адвокатом Коломойского. Более того, в 2014 году он был его советником (тогда олигарх занимал должность главы Днепропетровской ОГА).

Андрей Богдан

Андрей Богдан

"Наші гроші"

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После выезда Коломойского из Украины их сотрудничество не закончилась. В 2016 году Богдан не отрицал, что он является одним из его постоянных клиентов.

Как удалось узнать журналистам, только с начала 2019 года года Богдан четыре раза летал в Тель-Авив, в 15 км от которого находится офис Коломойского. Годом ранее адвокат постоянно наносил визиты в Женеву, где в то время жил и работал олигарх.

Однако в штабе Зеленского уверяют, что к ним Богдан приезжает не как представитель Коломойского, а как приятель кандидата в президенты.

"Он участвует как старый друг Владимира Зеленского", — сказал о Богдане спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Андрей Богдан у штаба Зеленского

Андрей Богдан у штаба Зеленского

"Наші гроші"

Тем временем, журналисты узнали, что в Киеве Богдан все же ходит на официальные встречи как представитель кандидата в президенты Зеленского. В поле их зрения попал визит адвоката к руководству НАБУ, которое позиционирует себя как незаангажированный прозрачный орган, не ведущий подковерных игр. Вечером 3 апреля он вместе с основателем Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным посетил директора НАБУ Артема Сытника.

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И пресс-секретарь НАБУ, и Шабунин сообщили, что Богдан на встрече представлял кандидата в президенты Зеленского. Они уверяют, что якобы говорили исключительно об антикоррупционной стратегии.

"Кто этот человек, почему этот человек пришел — это уже вопрос к команде кандидата, которая определила, кто именно может прийти на эту встречу", — пояснила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

Артем Сытник и Андрей Богдан

Артем Сытник и Андрей Богдан

"Наші гроші"

"Я могу четко гарантировать — ни одно уголовное производство (по структурам Коломойского, деятельность которых расследует НАБУ. — Ред.) не обсуждалось. При этом Андрей Богдан представлял штаб Зеленского ", — отметил основатель ЦПК Шабунин.

Виталий Шабунин

Виталий Шабунин

"Наші гроші"

Однако в Bihus. Info намекнули, что сомневаются в беспристрастности НАБУ в сложившейся ситуации. Ведь орган ведет три уголовных производства, затрагивающие интересы Коломойского: относительно вывода денег из ПриватБанка и "Укрнафты", а также неуплаты авиакомпанией МАУ сборов государству.

Компании Коломойского, дела по которым ведет НАБУ

Компании Коломойского, дела по которым ведет НАБУ

"Наші гроші"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с Зеленским встретился лидер "Гражданской позиции". По его словам, кандидат в президенты заявил, что не собирается "сдавать" Украину главе России Владимиру Путину, а также подчеркнул, что у него нет никаких обязательств перед Коломойским.

Сам олигарх рассказал, что идея уйти в политику у Зеленского могла появиться еще в 2015 году, когда запустился сериал "Слуга народа", где он сыграл главную роль. О решении баллотироваться на пост президента Зеленский отдельным лицам сообщил еще в 2017 году.

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Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь КоломойскийАртем СытникВиталий ШабунинДенис Бигус
Место
Украина
Тег
НАБУ
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Страна! Не голосуй за наркомана! Голосуй за алкоголика! Это нам ближе, это традиции нации и европейский путь! В Европу с боярышником!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Хорошо Хорошо, неплохой лозунг для кацапстана... только боярышник...!!! ПС с боярышником только в азию... азиаты после дозы боярышника начинают себя чувствовать настоящими кацапами... а в Европе нынче в моде марихуана...
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