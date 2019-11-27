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29 ноября • обновлено в 12:25
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Тайно стягивают технику: ВСУ предупредили о новой подлости террористов на Донбассе

2.3т
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Российские оккупационные войска провели переброску военной техники на неподконтрольные Украине части Донбасса.

Об этом в Facebook сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Через Коммунаровку и Стылу фиксируется переброска способом "переката" (по 2-3 единицы) бронетехники в район Докучаевска в вечернее время. Отдельные единицы фиксировались в районе Карьера и Старой Колонии, в основном БМП-1 и МТ-ЛБ", – говорится в сообщении.

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Машовец отметил, что в районе поселка Спартак обнаружена мобильная огневая группа (до 2-3 единиц 82-мм минометов), которая при помощи транспорта периодически меняет огневые позиции, обстреливая украинские подразделения.

Также в районе Александровского фиксировалось перемещение прицепом двух единиц 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30\30А.

Машовец добавил, что около Калиново террористы продолжают оборудовать и маскировать позиции для минометов для обстрела в сторону Троицкого, Новоалександровки и Новозвановки.

Кроме того, по Луганской объездной дороге проследовала автоколонна из 11-12 единиц автотранспорта армейского типа (Урал, Камаз).

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Информационное сопротивление
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Широко известный в узких кругах "экспё,рд" машовець приписал рес.публ.икан.цам типичную тактику наших майд,ано,вских те,рро,рис,тов - провокационные обс,тре,лы собственной территории и находящихся на них частей В.С.У. Подобные акции преследуют один и тот же смысл: срыв Минских соглашений и ПОСТОЯННАЯ ВО,ЙН,А в Украине.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Широко известный в узких кругах "экспё,рд" машовець приписал рес.публ.икан.цам типичную тактику наших майд,ано,вских те,рро,рис,тов - провокационные обс,тре,лы собственной территории и находящихся на них частей В.С.У.
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