Тайно стягивают технику: ВСУ предупредили о новой подлости террористов на Донбассе

Российские оккупационные войска провели переброску военной техники на неподконтрольные Украине части Донбасса.

Об этом в Facebook сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Через Коммунаровку и Стылу фиксируется переброска способом "переката" (по 2-3 единицы) бронетехники в район Докучаевска в вечернее время. Отдельные единицы фиксировались в районе Карьера и Старой Колонии, в основном БМП-1 и МТ-ЛБ", – говорится в сообщении.

Машовец отметил, что в районе поселка Спартак обнаружена мобильная огневая группа (до 2-3 единиц 82-мм минометов), которая при помощи транспорта периодически меняет огневые позиции, обстреливая украинские подразделения.

Также в районе Александровского фиксировалось перемещение прицепом двух единиц 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30\30А.

Машовец добавил, что около Калиново террористы продолжают оборудовать и маскировать позиции для минометов для обстрела в сторону Троицкого, Новоалександровки и Новозвановки.

Кроме того, по Луганской объездной дороге проследовала автоколонна из 11-12 единиц автотранспорта армейского типа (Урал, Камаз).

Война на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский "Штирлиц" Эдуард Матюха раскрыл план вторжения России на Донбасс.

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