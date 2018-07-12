Тайная встреча: Сытника засекли ночью у дома Порошенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник 26 апреля посещал дом президента Петра Порошенко в Козине посреди ночи.

В программе "Схемы" сообщается, что в это время у ворот резиденции находилась машина депутата БПП Александра Грановского. Журналисты сняли, как авто главы НАБУ и нардепа одновременно выехали. Сам Сытник подтвердил, что был дома у Порошенко.

"Точно дату не помню, но где-то несколько месяцев назад я два раза был. Встреча была как раз тет-а-тет, и она касалась вопроса антикоррупционного суда. Говорилось об участии международных экспертов в компетенции этого суда. Я занял позицию такую, что нет никаких компромиссов - то есть должно быть то, что с самого начала предлагалось экспертной средой и нашими международными партнерами", - прокомментировал он.

Сытник добавил, что эта встреча не была тайной. Потому что в противном случае, он мог бы сменить номера на авто.

"Я не скрываю ничего. Можно было бы изменить номер автомобиля, и в принципе там вообще не было бы вопроса, кто приезжал на эту встречу", - отметил Сытник.

По словам директора НАБУ, в тот вечер он разговаривал лично с Порошенко, а с Грановским не виделся.

"Грановского я, конечно, знаю, он тоже когда-то приезжал в НАБУ также по поводу антикоррупционного суда. Он же депутат, он же должен голосовать. Было приятно, что мнение НАБУ важно для участника этого процесса. Потому что у нас была коммуникация с главой государства о создании антикоррупционного суда", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Верховная Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 317 депутатов. 26 июня Порошенко подписал закон. 12 июля парламентарии приняли законопроект в целом.