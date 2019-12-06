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6 декабря • обновлено в 13:51
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Тайная база шпионов России в Альпах: стало известно, кто посещал

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Перевалочную базу шпионов России, обнаруженную недавно во французских Альпах, посещали отравители разведчика Сергея Скрипаля и другие российские агенты.

В частности, туда приезжали агенты ГРУ РФ из войсковой части, в которой, утверждают западные СМИ, служат "специалисты по убийствам". Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

Отмечается, что группа шпионов, известная как подразделение 29155 и участвовавшая в убийствах по всей Европе, использовала курорты во французских горах как базу снабжения.

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Тайную базу шпионов России в Альпах посещали отравители Скрипаля

Тайную базу шпионов России в Альпах посещали отравители Скрипаля

"Среди тех, кто посещал французские Альпы, – участники отравления Сергея Скрипаля под псевдонимами Руслан Боширов (Анатолий Чепига), Александр Петров (Александр Мишкин) и Сергей Федотов (Денис Сергеев), участники отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, известные по псевдонимам Николай Кононихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков и Сергей Павлов (последний участвовал также в операции против Скрипалей), причастные к неудачной попытке пророссийского переворота в Черногории агенты с псевдонимами Эдуард Шишмаков и Владимир Попов", – перечисляются в списке имена российских шпионов.

При этом, как сообщает Le Monde со ссылкой на источники во французской разведке, еще о пятерых фигурантах списка ранее ничего не было известно. Их псевдонимы – Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тимур Нузиров, Наман Юсупов и Геннадий Швец.

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Прибывали все эти агенты из Лондона, Испании и Швейцарии. Некоторые посещали Францию лишь один или два раза, а другие часто приезжали и подолгу оставались в стране.

"Сотрудники ГРУ прилетали в Женеву, Париж или Лион (один раз – в Ниццу), оттуда на арендованной машине ехали в Верхнюю Савойю, где останавливались в городах Анмас, Эвиан и Шамони, а также в более мелких населенных пунктах. Последний визит агентов подразделения 29155 в Верхнюю Савойю зафиксирован в сентябре 2018 года", – пишет издание.

Отмечается, что после отравления Скрипалей за перемещениями российских шпионов совместно следили британская, французская и швейцарская спецслужбы при участии американцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, во французских Альпах нашли базу российских шпионов, которые оказались сотрудниками элитного подразделения ГРУ, занимавшиеся заказными убийствами, саботажем и управлением "мертвыми почтовыми ящиками".

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Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Франция
Теги
Главное управление разведки Россия - страна-агрессор
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Говорят на этой базе стоят 9 ракет Ярс направленные на резиденции королевы Великобритании, Макрона и Меркель. А еще там проложена подземная железная дорога по маршруту «Лубянка-Тайная база агентов», расписание движения поездов находится на тайном сайте РЖД в разделе «маршруты оккупацыи и аннексии Европы на 2019-2010 гг»
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сам Путин там был на открытии
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Вот это базу прям на хребте отстроил !!!! А как ее раньше не замечали?
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