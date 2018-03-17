УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Таинственная смерть: украинского военного нашли мертвым в поезде

27.2тЧитать новость на украинском

В поезде "Хмельницкий – Лисичанск" нашли мертвым украинского военнослужащего Максима Свинцицкого.

Парню было 22 года, передает 44-я отдельная артиллерийская бригада на своей странице в Facebook.

"Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, который повлек смерть военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", - написано в сообщении.

Новости
Пуля вошла в лоб: в Днепре умер тяжелораненый боец АТО. Опубликовано фото

Отмечается, что военнослужащий следовал к месту несения службы. Утверждать, что его убили, пока что нет оснований.

Событие внесено в единый реестр досудебных расследований, полиция Житомирщины в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, командованием военной части А3215 назначено служебное расследование.

Как писал "Обозреватель", ранее пьяный чиновник Нацполиции устроил стрельбу в поезде.

Читайте все новости по теме "Криминал" на Обозревателе.

Тема
Криминал
Место
Украина
Объект
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook

Наши блоги