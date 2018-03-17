Таинственная смерть: украинского военного нашли мертвым в поезде

В поезде "Хмельницкий – Лисичанск" нашли мертвым украинского военнослужащего Максима Свинцицкого.
Парню было 22 года, передает 44-я отдельная артиллерийская бригада на своей странице в Facebook.
"Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, который повлек смерть военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", - написано в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий следовал к месту несения службы. Утверждать, что его убили, пока что нет оснований.
Событие внесено в единый реестр досудебных расследований, полиция Житомирщины в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, командованием военной части А3215 назначено служебное расследование.
Как писал "Обозреватель", ранее пьяный чиновник Нацполиции устроил стрельбу в поезде.
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