"Таганрог должно было затопить": в Украине опровергли глупый фейк о Порошенко и 8 подлодках в Азовском море

Российские пропагандисты растираживали фейковую новость о том, что украинцы якобы нашли 8 российских подводных лодок в Азовском море.

На самом деле, в докладе президента Украины Петра Порошенко речь шла об акватории трех морей. Перекручивание информации россиянами высмеяла украинская журналистка Янина Соколова в своей передаче.

"Если бы все 80 кораблей и 8 подводных лодок были в Азовском море, глубина которого 8 метров, тогда бы по законам Архимеда Таганрог должно было затопить к х**м. Вы понимаете, как это глупо звучит? Давайте все же нащупаем этот запылившийся и покрытый паутиной рубильник и включим мозг. Они же просто на*бщики", - резюмировала Янина.

Янина Соколова

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко 1 декабря 2018 года заявил, что на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной Россия развернула наземную группировку общей численностью более 80 тысяч военнослужащих. Он добавил, что в акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных — 23 корабля и 6 подлодок.

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