Офицер ВМС США: Россия не устала от войны на Донбассе, но Кремль можно остановить

Остановить агрессию России в отношении Украины способны только сами россияне. А мир должен топить кремлевских "крокодилов". Современные россияне – "крепостные" по своему менталитету. Они героизируют войну, наряжают детей в военную форму, забывая об убитых и раненых.

Такое мнение в первой части блиц-интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке, офицер Гарри Табах.

– Некоторые эксперты начали говорить о том, что семилетняя война в Украине уже утомила Европу, может быть, даже и Штаты накануне президентских выборов. Как вы это чувствуете?

– Когда я слышу цифры о том, что за период конфликта погибло больше трех тысяч, более семи тысяч раненых среди мирного населения, я понимаю, что это потерянные и искалеченные жизни. Не только человека, который погиб, но и его семьи, его окружения.

Все те, кто были в боевых действиях – гражданские, военные – все ранены. Просто, может быть, они ранены внутри. Это ужасно. Это разбитые семьи, это бандитизм, алкоголизм, наркомания. Но когда называются эти цифры, для людей они звучат просто как цифры, как статистика.

Когда у нас была "Буря в пустыне", нам сказали, что поражение будет 30%. Я помню, тогда подумал: из 100 человек 30 человек погибнет. Ничего себе! Это 30 человек из роты! А если это буду я, то это все 100% – для моей мамы, сестры, семьи, для моих детей.

Устали от войны… Устанут от войны, когда ее перестанут финансировать. Когда враг устает от этого и перестает финансировать, когда он понимает, что тут одни потери и больше ничего, то война заканчивается.

– Вы чувствуете усталость России от войны на Донбассе?

– Нет. В том-то и проблема. У России так исторически сложилось, что они не устают от войны. Например, во время Второй мировой войны все устали от немцев, они устали от войны нацистской Германии. Тогда все организовались, даже Америка влезла в нее, и война закончилась. Но, к огромному сожалению, Россия, в моем понимании истории, никогда не устает. Поэтому там и есть это выражение: "Бабы еще нарожают".

– "Можем повторить"…

– Да, "можем повторить", наряжаем маленьких детей в эти военные мундиры… Помню, когда я был в России и впервые это увидел, я был немножко в шоке. У нас бы подумали, что таких родителей надо лишать родительских прав, потому что с чего бы они одевали детей в военную форму? Это не Хэллоуин, это не праздник. А они одевают в полевую, боевую форму.

– Сложно представить ребенка в Штатах в форме морского пехотинца.

– Это можно, но только если его папа или мама морской пехотинец. Это подражание папе или маме. Но массово такого нет. Это не постоянно. Это может быть на какой-то праздник, День ветеранов или еще что-нибудь. Но я не помню, чтобы в форму одевали совсем маленьких детей. Обычно это дети повзрослее, которые осознают, что они делают.

В России я всегда хотел подойти к ним и сказать: вам тут не хватает еще девочки-почтальонки, чтобы она разносила похоронки. Такой красивый у вас мальчик, танкист. Вот вам похоронка, что он сгорел в танке. Или у него теперь нет ни рук, ни ног. И глаз нет. Давайте, санитарочка какая-нибудь вам это расскажет. Если уж играть, то играть во все.

Зачем ставить памятники? Я помню этих инвалидов без ног на доске с подшипниками, в солдатской шапке, без зубов, от которых плохо пахнет. Они ездили по рынкам, по дворам. А потом в один прекрасный момент они пропали. Их не стало. Но вот это были окопные солдаты.

Почему не поставить памятник им? Поставить памятник такому обрубку, еще одного – в шинели, слепого рядом с ним. Вот это были герои, а не те, у которых вся грудь обвешена орденами.

– Вы сказали, Россия никогда не устает от войны. Но мы же в Украине ищем рецепт завершения этой войны. Наши западные партнеры пытаются нам помочь, вот сейчас проходят совместные учения. Есть рецепт?

– Я не знаю. Единственное, что я знаю, – пока сам народ не захочет заставить своих политиков остановить войну, сами они ее не остановят.

– То есть россияне должны захотеть?

– Да, россияне должны сами захотеть ее остановить, а ни дочки Путина, ни его окружение, ни сыновья Шойгу. Никто из них на войне не был, и они сами никогда на войне не были. Это большая проблема.

Если вы посылаете своих детей на войну, то это другое дело. У нас у многих политиков дети сами были военными. Даже любимый в Украине Маккейн. У него и папа был на войне, и дедушка был на войне, и он сам был на войне, сам был военнопленным. Их называют "ястребами", но многие из них очень осторожны.

Брежнев был очень осторожен с войной. Все что угодно, но лишь бы не было войны. Он был против Афганистана и прочего. А эти люди романтизируют войну парадами и всем остальным. Поэтому очень сложно. "Мы можем показать" – а убитых не видно, раненых тоже не видно.

– Да, 20 лет после победы парадов не было, потому что было очень много раненых, контуженых…

– И были настоящие солдаты, которые не воспринимали это как праздник. Чего праздновать-то? Еле выжили.

– По поводу усталости российской машины. Все-таки есть санкции. "Северный поток-2" пытаются остановить и так далее. Но мы видим, что Россия не устает от этого.

– Поэтому я и говорю. У них такой менталитет.

– Может, надо как-то усилить давление? Ввести большие санкции? Ведь все равно у кого-то есть родные, которые воевали на Донбассе. Трагедии отдельных семей есть. Но это не массово.

– Крепостное право в Советском Союзе отменили, по-моему, в 1972 году, когда колхозники начали получать паспорта. Крепостной менталитет. Человеческая жизнь ничего не стоит. Пока это не изменится, а это не изменится…

Почему я оказался в Украине? Потому что у вас другой менталитет. Опять же я обобщаю, но Майдан у вас показал, что вы не крепостные. И у вас будет еще Майдан, еще Майдан, если война будет…

– А в России не может быть Майдана?

– Нет.

– Мы видели Хабаровск.

– Ну и все. Когда у вас был Майдан, был не только Киев. У вас миллион людей съехались со всей страны. А кто поехал в Хабаровск? Даже из Владивостока не очень много людей приехало. Ну тысяча человек.

– Проблема локальная.

– Локальная проблема. Если бы они все сели в самолеты, машины, автобусы и поехали из Хабаровска, из Владивостока на Красную площадь – это бы было восстание, это бы был Майдан.

Из моего опыта – я видел, как в России сносили гаражи в одном дворе. Все кричали: "Это хулиганство, надо подниматься!" Но все остальные дворы молчали, потому что, может быть, на этом закончится. Но нет, не закончилось, перекинулось на другой двор. И теперь этот двор орет, что сносят гаражи, а тот молчит, им уже снесли, уже ничего не поможет.

Я помню, как один человек, у которого отжимали фабрику, замуровался, пристрелил какого-то охранника и кричал по всему интернету: надо подниматься, что это за беспредел. А я хотел его спросить – ты поднимался, когда то же самое делали кому-то другому? Ты думал, что тебя не тронут? Тронут.

Так устроен мир. Вы думаете, что Гитлер только евреев трогал? Нет. Он потом всех тронул. Вы думаете, Путин только на Грузию напал, потому что он Саакашвили не любит? Нет, он потом и на вас нападет, и еще на кого-то нападет.

Если мир будет реагировать так, как он реагирует – "да что там с той Украиной, надоели они уже, эти украинцы все время всем недовольны, мы от них устали", – устали, значит, к вам это тоже придет.

Этих крокодилов надо топить в этом болоте моментально, как только они начинают действовать.