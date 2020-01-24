Сжигали на заводе, тела сбрасывали в шахты: бывший узник рассказал о могильниках в "ЛНР"

В оккупированном Россией Луганске существует множество захоронений людей, замученных до смерти в тюрьмах "ЛНР".

Об этом заявил освобожденный из плена террористов украинец Денис Секацкий в интервью "Цензор.НЕТ". По его словам, он даже может показать, где находятся все эти могилы.

"У нас мертвых вывозили в штольни. Тела же сбрасывали в воздухоотводчики шахт, копанки", – вспоминает украинец.

Денис Секацкий рассказал о могильниках в "ЛНР"

Он подчеркнул, что если туда зайдут украинские военные, то найдут там целые могильники.

"В 2014 году людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе. Захоронений очень много... Я, кстати, почти все могу показать – те, которые знаю по городу, на тот год", – рассказал луганчанин.

По его словам, тогда исчезло очень много людей. Однако официальные цифры существенно приуменьшены.

Бывший узник также отметил, что людей террористы "ЛНР" убивали из-за своего непрофессионализма.

"Как представители любой спецслужбы, сотрудники ФСБ знают предел человеческих возможностей – в тех же уколах, шокотерапии, воде. Они знают, когда нужно остановиться, их этому учат. Местные же террористы этих норм не знают. О чем можно говорить, если он был дворником и стал "дознавателем"?" – подытожил Секацкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденный из плена "ЛНР" украинец Денис Секацкий заявил, что заплатил за включение в список на обмен 32 тысячи долларов. По словам мужчины, такая ситуация сложилась только с теми украинцами, о которых молчали СМИ.

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