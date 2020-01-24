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24 января • обновлено в 09:33
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Сжигали на заводе, тела сбрасывали в шахты: бывший узник рассказал о могильниках в "ЛНР"

3.3т
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В оккупированном Россией Луганске существует множество захоронений людей, замученных до смерти в тюрьмах "ЛНР".

Об этом заявил освобожденный из плена террористов украинец Денис Секацкий в интервью "Цензор.НЕТ". По его словам, он даже может показать, где находятся все эти могилы.

"У нас мертвых вывозили в штольни. Тела же сбрасывали в воздухоотводчики шахт, копанки", – вспоминает украинец.

Денис Секацкий рассказал о могильниках в "ЛНР"

Денис Секацкий рассказал о могильниках в "ЛНР"

Он подчеркнул, что если туда зайдут украинские военные, то найдут там целые могильники.

"В 2014 году людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе. Захоронений очень много... Я, кстати, почти все могу показать – те, которые знаю по городу, на тот год", – рассказал луганчанин.

По его словам, тогда исчезло очень много людей. Однако официальные цифры существенно приуменьшены.

Бывший узник также отметил, что людей террористы "ЛНР" убивали из-за своего непрофессионализма.

"Как представители любой спецслужбы, сотрудники ФСБ знают предел человеческих возможностей – в тех же уколах, шокотерапии, воде. Они знают, когда нужно остановиться, их этому учат. Местные же террористы этих норм не знают. О чем можно говорить, если он был дворником и стал "дознавателем"?" – подытожил Секацкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденный из плена "ЛНР" украинец Денис Секацкий заявил, что заплатил за включение в список на обмен 32 тысячи долларов. По словам мужчины, такая ситуация сложилась только с теми украинцами, о которых молчали СМИ.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР терроризм
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
О, вниманию свидомой аудитории, вечер ох...ительных историй.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Если бы написали, какие милые, душевные и добрые люди русня, я бы не поверил и громко засмеялся. А приведённым фактам верю, на все сто. Русня это не люди, это злобные вырожденцы-мутанты. Вспомним видео из Сирии, на котором бешеные макаки из рашки убивали сирийца ....
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
Сказки для детей от 3 до 5, идиотов и украинцев. Только про передвижные крематории забыл
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Lisenko Andrey, А как их мамки были рады)))) И от сынули-долбоYOба избавились, и денег получили за убиенного ))))
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Обоев Рулон, крематорий завезли когда шли бои за дебальцнво слишком много ваших асвабадителей положили в гум конвой в цинке не помещались
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