Сюмар разоблачила фейк Кремля о Жвании- 'майдановце': его не было и близко

Информация о якобы участии бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов" Давида Жвании в Революции Достоинства - составляющая стратегии Кремля по дискредитации Майдана. Доказательством этого может служить распечатка полетов "майдановца" Жвании в Москву. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Верховной Рады 8 созыва, член партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Вот что хорошо умеет творить Кремль, так это мифы. Есть для кремлевских технологов одна болезненная тема - украинский Майдан. Майдан - как реальная украинская революция, протест и борьба за Европу, независимую Украину, свободу и Достоинство - очень не удобен Москве. Им надо создать другой миф - о "планируемом перевороте", "ОПГ, которое планировало захватить и поделить власть" и т.д...

Но самое смешное, когда в эту "майдановскую ОПГ" Кремль записывает людей, которые на Майдане никогда и не были, чтобы потом выдавать от их имени "шокирующие подробности". Таких людей называют "подснежниками", которые в определенный момент должны появиться с "откровениями"... Появился. "Подснежник Жвания", - написала политик.

Сюмар вспомнила, что Жвания входил во фракцию Партии регионов, из которой вышел, вероятно, рассчитывая впоследствии "перекраситься".

"Это тот самый Жвания, который вообще-то был членом фракции Партии регионов в парламенте ровно до того момента, пока фракция не стала сыпаться с началом активной фазы Майдана. Он вышел оттуда с Инной Богословской после избиения студентов. И хотел вести какие-то разговоры с общественной частью Майдана. Мы с Егором Соболевым хорошо помним, как часть людей приходила на "откровенные разговоры". Но на Майдане их не было. И не могло быть", - отметила Сюмар.

Она подчеркнула: убедиться в том, что Жвания не имел отношения к Майдану, легко можно и сегодня.

"Сейчас смешно читать такие "признания" о Майдане, когда люди из Совета Майдана (список можно найти в инете) хорошо помнят, кто там принимал решения и как это было. Ну то есть "парень" и рядом не стоял с руководством Майдана, и максимум мог прийти разве что на экскурсию, и то, так, чтобы не узнали", - отметила Сюмар.

Экс-нардеп также вспомнила об одной из встреч со Жванией еще в тот период, когда он не терял надежды получить какую-то должность при новой власти.

"Я помню, как случайно встретила Жванию на одном из эфиров. Я тогда была в Аппарате СНБО. Работы было невероятно много, но Жвания начал рассказывать мне как "он планирует делить власт "... Звучало это чистым бредом и абсурдом. Конечно, ни в какой власти "герой Майдана" (как оказалось) регионал Жвания не появился. И, говорят, что очень обиделся. А в последнее время большую часть своего времени стал проводить в Москве", - написала Сюмар.

В подтверждение своих слов она проиллюстрировала пост распечаткой перелетов Жвании, опубликованной в газете "Украина молодая".

Перелеты Давида Жвании Facebook Виктории Сюмар

"Наверное, во время его частых посещений Москвы, там решили, что время воспользоваться им для очередного этапа дискредитации Майдана, Порошенко, Турчинова и тд. И выпустили "подснежника"... Хотя нет, на "цветочек" он не похож. Скорее, на консерву. Древнюю, сильно испорченную и дурно пахнущую", - резюмировала экс-нардеп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов резко высказался о результатах года деятельности новой власти и заявил, что 5-му президенту Украины Петру Порошенко не интересно противостояние с 6-м президентом Владимиром Зеленским. Вместо этого он стремится сделать все возможное для того, чтобы вытащить Украину из экономического кризиса и помочь ей успешно противостоять агрессии на Донбассе. Также Турчинов назвал Порошенко единственным лидером оппозиции, способным защитить независимость Украины