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Сюмар разоблачила фейк Кремля о Жвании- "майдановце": его не было и близко

Расследования
1,9 т.
Сюмар разоблачила фейк Кремля о Жвании- 'майдановце': его не было и близко

Информация о якобы участии бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов" Давида Жвании в Революции Достоинства - составляющая стратегии Кремля по дискредитации Майдана. Доказательством этого может служить распечатка полетов "майдановца" Жвании в Москву. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Верховной Рады 8 созыва, член партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Вот что хорошо умеет творить Кремль, так это мифы. Есть для кремлевских технологов одна болезненная тема - украинский Майдан. Майдан - как реальная украинская революция, протест и борьба за Европу, независимую Украину, свободу и Достоинство - очень не удобен Москве. Им надо создать другой миф - о "планируемом перевороте", "ОПГ, которое планировало захватить и поделить власть" и т.д...

Но самое смешное, когда в эту "майдановскую ОПГ" Кремль записывает людей, которые на Майдане никогда и не были, чтобы потом выдавать от их имени "шокирующие подробности". Таких людей называют "подснежниками", которые в определенный момент должны появиться с "откровениями"... Появился. "Подснежник Жвания", - написала политик.

Сюмар вспомнила, что Жвания входил во фракцию Партии регионов, из которой вышел, вероятно, рассчитывая впоследствии "перекраситься".

"Это тот самый Жвания, который вообще-то был членом фракции Партии регионов в парламенте ровно до того момента, пока фракция не стала сыпаться с началом активной фазы Майдана. Он вышел оттуда с Инной Богословской после избиения студентов. И хотел вести какие-то разговоры с общественной частью Майдана. Мы с Егором Соболевым хорошо помним, как часть людей приходила на "откровенные разговоры". Но на Майдане их не было. И не могло быть", - отметила Сюмар.

Она подчеркнула: убедиться в том, что Жвания не имел отношения к Майдану, легко можно и сегодня.

"Сейчас смешно читать такие "признания" о Майдане, когда люди из Совета Майдана (список можно найти в инете) хорошо помнят, кто там принимал решения и как это было. Ну то есть "парень" и рядом не стоял с руководством Майдана, и максимум мог прийти разве что на экскурсию, и то, так, чтобы не узнали", - отметила Сюмар.

Экс-нардеп также вспомнила об одной из встреч со Жванией еще в тот период, когда он не терял надежды получить какую-то должность при новой власти.

"Я помню, как случайно встретила Жванию на одном из эфиров. Я тогда была в Аппарате СНБО. Работы было невероятно много, но Жвания начал рассказывать мне как "он планирует делить власт "... Звучало это чистым бредом и абсурдом. Конечно, ни в какой власти "герой Майдана" (как оказалось) регионал Жвания не появился. И, говорят, что очень обиделся. А в последнее время большую часть своего времени стал проводить в Москве", - написала Сюмар.

В подтверждение своих слов она проиллюстрировала пост распечаткой перелетов Жвании, опубликованной в газете "Украина молодая".

Перелеты Давида Жвании

Перелеты Давида Жвании Facebook Виктории Сюмар

"Наверное, во время его частых посещений Москвы, там решили, что время воспользоваться им для очередного этапа дискредитации Майдана, Порошенко, Турчинова и тд. И выпустили "подснежника"... Хотя нет, на "цветочек" он не похож. Скорее, на консерву. Древнюю, сильно испорченную и дурно пахнущую", - резюмировала экс-нардеп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов резко высказался о результатах года деятельности новой власти и заявил, что 5-му президенту Украины Петру Порошенко не интересно противостояние с 6-м президентом Владимиром Зеленским. Вместо этого он стремится сделать все возможное для того, чтобы вытащить Украину из экономического кризиса и помочь ей успешно противостоять агрессии на Донбассе. Также Турчинов назвал Порошенко единственным лидером оппозиции, способным защитить независимость Украины

УкраинаЕвромайданПартия "Европейская солидарность"Давид ЖванияВиктория СюмарПетр Порошенко
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