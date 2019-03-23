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"Сытника за решетку": ветераны АТО устроили "кровавый" бунт под домом главы НАБУ

2.1тЧитать материал на украинском

Ветераны войны на Донбассе устроили акцию протеста под домом в Броварах, где живет глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Активисты требуют привлечь его к уголовной ответственности за отсутствие расследования фактов коррупции в "Укробономпроме", сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Они устроили под его подъездом "кровавый" перфоманс, облив асфальт красной краской и исписав его фразами "Сытника за решетку".

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Протест ветеранов под домом Сытника

Протест ветеранов под домом Сытника

Протест ветеранов под домом Сытника

Протест ветеранов под домом Сытника

Протест ветеранов под домом Сытника

Протест ветеранов под домом Сытника

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналисты обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

  • Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".

  • Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.

  • Позже в сети опубликовали материалы, которые могут быть той самой скандальной перепиской, фрагменты которой использовали журналисты, переданной в НАБУ.

  • В НАБУ прокомментировали обвинения в покрывательстве хищений в "Укроборонпроме", содержащиеся в журналистском расследовании.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Тег
НАБУ
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Єфушко Наталія
Єфушко Наталія
Да просто Сытник откровенно уже перегнул палку и всякую совесть потерял, когда отмазывал коррупционеров, которые на схемах в оборонке зарабатывали
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Свиньи нагадили на асфальте, а дворникам теперь за ними убирать
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