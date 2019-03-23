"Сытника за решетку": ветераны АТО устроили "кровавый" бунт под домом главы НАБУ

Ветераны войны на Донбассе устроили акцию протеста под домом в Броварах, где живет глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
Активисты требуют привлечь его к уголовной ответственности за отсутствие расследования фактов коррупции в "Укробономпроме", сообщает корреспондент OBOZREVATEL.
Они устроили под его подъездом "кровавый" перфоманс, облив асфальт красной краской и исписав его фразами "Сытника за решетку".
Протест ветеранов под домом Сытника
Протест ветеранов под домом Сытника
Протест ветеранов под домом Сытника
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
Позже в сети опубликовали материалы, которые могут быть той самой скандальной перепиской, фрагменты которой использовали журналисты, переданной в НАБУ.
В НАБУ прокомментировали обвинения в покрывательстве хищений в "Укроборонпроме", содержащиеся в журналистском расследовании.
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