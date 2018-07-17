"Сытник в шоколаде": в Киеве потребовали отставки главы НАБУ

В Киеве под стенами НАБУ состоялась акция под названием "Сытник в шоколаде".

Активисты принесли под здание мусорный контейнер и выразили недоверие директору НАБУ Артему Сытнику, за сговор и покрытие коррумпированных политиков и чиновников.

Участники акции развернули под НАБУ плакаты с лозунгами "Сытника за решетку", "Хватит грести деньги", "Прервем цепочку коррупции".

Также активисты принесли под здание коробки из-под тортов, между которыми засунули "доллары".

Позже стало известно, что группа неизвестных ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины. Как сообщила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура, активисты нарушили периметр незаконно

"Группа так называемых протестующих, утром здесь находились, прорвались внутрь, прошли через турникет, то есть, по сути они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусора, покидали торты Roshen и все это происходило при молчаливом согласии полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать, и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали. Сейчас их внутри нет ", - рассказала она "РБК-Украина".

Двери ведомства пришлось заблокировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Сытник 26 апреля посещал дом президента Петра Порошенко в Козине посреди ночи.