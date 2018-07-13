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Сытник пожаловался на прослушку

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пожаловался, что его телефон прослушивают.

При этом он утверждает, что ему нечего скрывать, пишет "УП".

"Видимо, мой телефон слушается с самого начала, когда он у меня появился в 2003 году... Мне мало что есть скрывать", - сказал он.

Так же Сытник отметил, что нормально относится к тому, что его мониторят украинские спецслужбы.

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"Я абсолютно нормально отношусь к тому, что меня мониторят. Во-первых, это реакция на нашу работу, а во-вторых, это, пожалуй, естественный процесс, когда за руководителем правоохранительного органа идет такая работа", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Сытника засекли ночью у дома Порошенко.

Персона
Артем Сытник
Объект
НАБУ
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