Сытник отчитался в Раде: что рассказал глава НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник 3 октября выступил на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции с отчетом работы Бюро за первую половину 2018 года.

Как известно, 19 сентября, Сытник не прибыл на заседание комитета из-за "неотложных дел" - в связи с инцидентом у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры с участием сотрудников НАБУ.

Начиная отчет, он подчеркнул, что хотел бы принять участие в дискуссии, "а не части информационной войны". В ходе выступления руководитель НАБУ затронул ряд вопросов.

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"Я был прорекламирован бесплатно... настолько все брутально, цинично, что сложно комментировать", – сказал он, обвинив в этом первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину, которому ранее Бюро сообщило о подозрении в незаконном обогащении.

"Демчина делает очень грязные шаги против меня. Это нечестная борьба", – добавил Сытник.

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"Подозрение вручено, обвиняемый его изучает", - коротко ответил руководитель НАБУ на вопрос нардепов.

О проведении аудита деятельности НАБУ

Сытник заверил, что готов к проведению проверки, подчеркнув, что готов лично способствовать этому.

"Не может ни один правоохранительный или антикоррупционный орган существовать без контроля. Форма контроля предусмотрена в законе, комиссия по контролю создана - три месяца она уже есть", - сказал он.

О встречах с Порошенко

"Встречи с действующим главой государства и обсуждения тех вопросов, которые касаются антикоррупционной деятельности, необходимы", – заявил Сытник.

По его словам, в общей сложности он встречался с Порошенко "13 или 14 раз".

О возвращенных НАБУ деньгах в государственный бюджет

"За первое полугодие 2018 107 млн ​​грн... Все, что было возмещено за период работы НАБУ - это добровольные возмещения", - заверил глава Бюро.

В то же время он подчеркнул, что основным способом возврата средств в госбюджет является решение суда, и что существует часть арестованных средств, которые невозможно вернуть государству без соответствующего постановления.

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"Я напомню, что ответственность НАБУ заканчивается с момента утверждения прокурором обвинительного акта... Из 150 переданных в суды уголовных производств ни одного приговора нет… Дела в судах не разваливаются, они там попросту стоят", – подчеркнул он.

Сытник заявил, что главной причиной отсутствия громких приговоров является затянутый на два года процесс создания Антикоррупционного суда.

Также глава НАБУ сообщил, что Бюро открыло уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, которого журналисты уличили в финансовых махинациях.

"На основании журналистского расследования зарегистрировано производство по ст. 368 с пометкой "2", - сказал Сытник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября под посольством США в Украине прошел митинг за отставку Сытника.