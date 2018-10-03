Сын Януковича и известный ведущий хотели устроить беспорядки в Киеве - СБУ

Сын беглого экс-президента Виктора Януковича пытался за три тысячи долларов организовать акцию на улице Банковой в Киеве с целью спровоцировать беспорядки.

Об этом в среду, 3 октября, на брифинге о противодействии попыткам РФ дестабилизировать обстановку в Украине заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает LIGA.net.

По информации СБУ по указанию Александра Януковича организовать акцию в середине сентября должен был бывший лидер молодежного крыла Партии регионов Сергей Хижняк. За это непосредственному организатору была перечислена предоплата 30 тысяч грн.

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Также, по словам Кононенко, 14 сентября СБУ предупредило провокационную акцию под посольством РФ, организацией которой занимался сбежавший в РФ скандальный телеведущий Юрий Кот. В рамках этой акции планировалось под лозунгами "защиты русскоязычных граждан" спровоцировать столкновения участников акции с Нацполицией.

"После 11 обысков установлена причастность к организации этой акции нового российского проекта "Парус" - партия русских украинцев, не зарегистрированная в Украине. Эта же организация причастна к проведению в Киеве 24 августа акции "День зависимости". Подтверждено финансирование этих акций организации Котом с территории РФ", – отметил Кононенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила пророссийских интернет-троллей, которые рапространяли призывы к массовым беспорядкам.