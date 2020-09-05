Сын "слуги народа" сбил ребенка в Кривом Роге: появились подробности

Алексей Титофф Расследования 13:02, 5.09.2020 Обновлено: 13:08, 5.09.2020

11-летнего Александра Бугора, которого сбил сын кандидата в мэры в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика – Марк, доставили в больницу Днепра.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, у ребенка диагностировали тяжелые травмы. Так мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематому затылка, закрытый перелом левого плеча без смещения. Также у ребенка ушиб грудной клетки и таза.

Известно, что Volkswagen Passat, который сбил ребенка, принадлежит Марку Шевчику. Кроме того, в городе парня знают как "мажора". Его часто видели за рулем других элитных авто – Porsch Macan и BMW 7-й серии. При этом "Порш" зарегистрирован на бабушку Ольгу Шевчик.

Для получения комментария OBOZREVATEL дозвониться до Марка Шевчика не удалось.

Разбитое авто
Машина врезалась в ограждение
Авто после ДТП
Марк Шевчик после ДТП
Facebook/Алексей Таймурзин
Место аварии
Facebook/Алексей Таймурзин
Volkswagen Passat, на котором сбили ребенка
Facebook/Алексей Таймурзин
Марк Шевчик
Facebook/Алексей Таймурзин

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 3 сентября сын кандидата в мэры в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика – Марк сбил на пешеходном переходе ребенка.

Отметим, что ранее Дмитрий Шевчик не смог дать ответ на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором.

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