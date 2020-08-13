Малыш плачет и зовет папу: эксклюзивные детали гибели семьи в ДТП на Ивано-Франковщине

На Франковщине в среду, 12 августа, похоронили семью, которая погибла в страшной аварии. Пьяный водитель буса "Мерседес" на огромной скорости въехал в ВАЗ. В результате погибли мать и отец Марта и Богдан Максимец, а также их сын, Игорь. Выжили только супруга водителя Яна и его 2-летний сын.

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Выпивал на крестинах и сел за руль

В самом селе Перегинское, где произошла трагедия, люди до сих пор не могут прийти в себя. Больше всего люди возмущены тем, что водитель 26-летний Петр Т., по вине которого погибли трое людей, уже давно известен в их районе.

На месте аварии Facebook Рожнятинщина Prozzoro

"Он живет в соседнем смт Закерничное. Но постоянно гоняет то ли под кайфом, то ли пьяный по дорогам села. И в этот раз видно, что ехал он на огромной скорости. Говорят, что в этот день его уже останавливала полиция, но отпустила. Он все время откупается. И до этого много раз его останавливали, но ничего ему не было. Его родители при деньгах, поэтому все опасаются, что они откупят сына. Говорят, что у него есть то ли гражданство, то ли связи в РФ и он легко может убежать", – рассказали друзья погибшей семьи.

Также в селе рассказывают, что в день аварии Петр выпивал на крестинах, в потом сел за руль.

"Он настолько был пьян, что когда его привезли в больницу, он спрашивал что случилось, и что он натворил", – рассказывает знакомая семьи погибших.

Третий сын в семье

Семья виновника ДТП считается зажиточной, его отец работает где-то в компании, связанной с лесозаготовками. Там же работал и Петр. На своей страничке в соцсети он написал, что работает лесорубом. Также у него есть фото в лесу во время вырубки. Но, говорят, что толку от Петра там было мало. Он постоянно выпивал.

Виновник аварии Facebook Петра Т.

Виновник аварии Facebook Рожнятинщина Prozzoro

"Отец у него нормальный, он его часто ругал за то, что он пьяный и садится за руль. Но Петру говорить бесполезно. Если есть возможность где-то покутить он всегда тут как тут. И обязательно на своем бусе "Мерседес". Ему и друзья говорили, что так нельзя, но до Петра это не доходило", – рассказал один из его знакомых.

У виновника ДТП также есть сестра и брат, но о них ничего плохого в селе не могут сказать.

В соцсетях уже появились некоторые защитники виновного водителя. Они убеждают людей, что якобы любой мог оказаться в подобной ситуации, и незачем винить парня. А некоторые и вовсе утверждают, что якобы оба водителя ехали посередине дороги и не разминулись. На самом деле это неправда.

Помогал своей сестре

В аварии погибла семья Максимец: отец Богдан, мать Марта и их 32-летний сын Игорь, который был за рулем. Выжила только жена Игоря Яна и их 2-летний сын.

Выжившая Яна Facebook Яны Максимец

Погибший Игорь Facebook Игоря Максимца

"Игорю было 32 года. Он был спокойный, добрый, приветливый, веселый и хороший друг. Вместе с родителями он помогал своей сестре Оксане, которая осталась без мужа и воспитывает сына. Сам Игорь женился на Яне лет шесть назад, и два года назад у них родился сын. Сейчас ребенок получил травмы во время аварии и постоянно зовет отца", – рассказала знакомая семьи.

Родители Игоря были верующими людьми, ходили в церковь. У них еще остались дочь и сын. "Родители Игоря были примером для всех нас", – рассказывают друзья семьи.