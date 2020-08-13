МоваЯзык

Топ-темы:

Малыш плачет и зовет папу: эксклюзивные детали гибели семьи в ДТП на Ивано-Франковщине

Марина Петик
Марина Петик
Расследования
1,2 т.

  • На Франковщине в страшной аварии погибла почти вся семья

  • Виновный водитель уже не раз садился за руль пьяным

  • В селе опасаются, что дело о смерти трех человек могут замять

Малыш плачет и зовет папу: эксклюзивные детали гибели семьи в ДТП на Ивано-Франковщине

На Франковщине в среду, 12 августа, похоронили семью, которая погибла в страшной аварии. Пьяный водитель буса "Мерседес" на огромной скорости въехал в ВАЗ. В результате погибли мать и отец Марта и Богдан Максимец, а также их сын, Игорь. Выжили только супруга водителя Яна и его 2-летний сын.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL

Выпивал на крестинах и сел за руль

В самом селе Перегинское, где произошла трагедия, люди до сих пор не могут прийти в себя. Больше всего люди возмущены тем, что водитель 26-летний Петр Т., по вине которого погибли трое людей, уже давно известен в их районе.

На месте аварии

На месте аварии Facebook Рожнятинщина Prozzoro

"Он живет в соседнем смт Закерничное. Но постоянно гоняет то ли под кайфом, то ли пьяный по дорогам села. И в этот раз видно, что ехал он на огромной скорости. Говорят, что в этот день его уже останавливала полиция, но отпустила. Он все время откупается. И до этого много раз его останавливали, но ничего ему не было. Его родители при деньгах, поэтому все опасаются, что они откупят сына. Говорят, что у него есть то ли гражданство, то ли связи в РФ и он легко может убежать", – рассказали друзья погибшей семьи.

Также в селе рассказывают, что в день аварии Петр выпивал на крестинах, в потом сел за руль.

"Он настолько был пьян, что когда его привезли в больницу, он спрашивал что случилось, и что он натворил", – рассказывает знакомая семьи погибших.

Третий сын в семье

Семья виновника ДТП считается зажиточной, его отец работает где-то в компании, связанной с лесозаготовками. Там же работал и Петр. На своей страничке в соцсети он написал, что работает лесорубом. Также у него есть фото в лесу во время вырубки. Но, говорят, что толку от Петра там было мало. Он постоянно выпивал.

Виновник аварии

Виновник аварии Facebook Петра Т.

Виновник аварии

Виновник аварии Facebook Рожнятинщина Prozzoro

"Отец у него нормальный, он его часто ругал за то, что он пьяный и садится за руль. Но Петру говорить бесполезно. Если есть возможность где-то покутить он всегда тут как тут. И обязательно на своем бусе "Мерседес". Ему и друзья говорили, что так нельзя, но до Петра это не доходило", – рассказал один из его знакомых.

У виновника ДТП также есть сестра и брат, но о них ничего плохого в селе не могут сказать.

В соцсетях уже появились некоторые защитники виновного водителя. Они убеждают людей, что якобы любой мог оказаться в подобной ситуации, и незачем винить парня. А некоторые и вовсе утверждают, что якобы оба водителя ехали посередине дороги и не разминулись. На самом деле это неправда.

Помогал своей сестре

В аварии погибла семья Максимец: отец Богдан, мать Марта и их 32-летний сын Игорь, который был за рулем. Выжила только жена Игоря Яна и их 2-летний сын.

Выжившая Яна

Выжившая Яна Facebook Яны Максимец

Погибший Игорь

Погибший Игорь Facebook Игоря Максимца

"Игорю было 32 года. Он был спокойный, добрый, приветливый, веселый и хороший друг. Вместе с родителями он помогал своей сестре Оксане, которая осталась без мужа и воспитывает сына. Сам Игорь женился на Яне лет шесть назад, и два года назад у них родился сын. Сейчас ребенок получил травмы во время аварии и постоянно зовет отца", – рассказала знакомая семьи.

Родители Игоря были верующими людьми, ходили в церковь. У них еще остались дочь и сын. "Родители Игоря были примером для всех нас", – рассказывают друзья семьи.

ДТПавария
Поделиться в Facebook
  2. Расследования