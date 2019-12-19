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19 декабря • обновлено в 17:43
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Сын кандидата в президенты: всплыли детали об убийстве ребенка депутата Соболева

3.8т
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Предполагаемый подозреваемый в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Юсуп Абуев сообщил, что непричастен к преступлении.

Об этом он написал в Facebook под именем "Азраил Гихинский", отметив, что его подставили.

"История демонизации моей личности. Все началось 13 ноября, когда ко мне домой завалился спецназ в попытках найти оружие, наркотики и т.д. Меня обвинили в ряде преступлений, не имея на это оснований и тем более доказательств. За весь прошедший месяц моим адвокатам так и не удалось найти ни одного объяснения действиям полиции", – говорится в сообщении.

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"Азраил Гихинский" отметил, что его подозревают в организации из-за того, что уже больше месяца не находится в Украине и является гражданином РФ.

"Я не организовывал покушение на Соболева. Впервые я узнал о его существовании из новостей. Готов пройти полиграф", – добавил он.

Добавим, что Юсуп Умарович Абуев – сын Умара Абуева, выдачи которого у Киева с 2012 года безуспешно требовала Россия, пишет "Страна".

Юсуп Абуев

Юсуп Абуев

Facebook Юсуп Абуев

Умар Абуев был кандидатом в президенты Чечни на выборах 2004 года. На тот момент он был генеральным директором "Грознефтехимпром". В 2006 году его арестовали по обвинению в хищении валютных средств в особо крупных размерах. После он с семьей переехал в Киев, и в 2012 году был задержан по запросу России. Однако тогда Управление верховного комиссара ООН заступилось за него и Абуева-старшего не выдали России.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук сообщил, что организатором покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева оказался Юсуп Абуев.

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Читайте все новости по теме "Покушение на Соболева" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Покушение на Соболева
Персона
Вячеслав Соболев
Место
Украина
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филя филя
филя филя
ну что упоротые, враг он вам или друг?))
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Борисс Робот
Борисс Робот
филя филя, а тебе не один х,р упоротое...??
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