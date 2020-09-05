Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил ребенка на пешеходном переходе – СМИ

Кандидат на пост городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик. Лига.нет

Вечером 3 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло ДТП. По информации местных СМИ, его виновником стал 18-летний Марк Шевчик, сын генерального директора ЦентрГОКа (группа компаний Метинвест) и кандидата на пост городского головы от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.

Марк Шевчик на авто Volkswagen, номерной знак АЕ 5392 ОВ, нарушил правила дорожного движения и проехал на красный запрещающий сигнал светофора, в результате чего сбил 11-летнего мальчика. Он с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. У него диагностированы множественные травмы: закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематома затылка и пр.

18-летний Марк Шевчик, сын кандидата на пост городского головы от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика, устроил ДТП Страна

Стала известна личность пострадавшего. Это житель Долгинцевского района Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Бугор, 2009 года рождения. ДТП произошло возле супермаркета "Ашан", на пешеходном переходе к больнице.

Как утверждают криворожские блогеры, отец виновника ДТП, Дмитрий Шевчик, который баллотируется на пост городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа", пытается использовать свои связи в городе, чтобы замять происшествие. Однако, информация уже просочилась в СМИ.

Скандал вероятно может отразится как на политических перспективах самого Дмитрия Шевчика, так и рейтинге президентской политической силы в Кривом Роге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 31 августа, на съезде партии "Слуга народа" были представлены кандидаты в мэры городов.

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