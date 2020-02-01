"Сын Байдена – наркоман": Шокин дал скандальное интервью адвокату Трампа

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин дал интервью адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани.

Видео опубликовано на канале американца на YouTube 31 января, оно было записано в Киеве еще несколько месяцев назад и направлено против конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Примечательно, что интервью в основном состоит из личных домыслов Джулиани.

Сам Шокин заявил, что связанная с Байденами газодобывающая компания Burisma занималась отмыванием денег в Украине и по ней якобы было несколько производств.

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Глава компании Николай Злочевский, по словам Шокина, мог бы сесть в тюрьму, если бы находился в Украине на момент расследования.

Также он обвинил Хантера Байдена в том, что в 2014 году, когда его назначили в Набсовет Burisma, тот якобы "не имел достаточно квалификации, он просто наркоман и алкоголик".

Виктор Шокин

По словам Шокина, его вынудили покинуть генпрокуратуру, поскольку иначе Украина бы не получила финансовую помощь от США.

"Мне не осталось другого выбора... Я не очень хотел увольняться. Я говорю: я не понимаю, почему я должен увольняться", – посетовал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года бывший вице-президент США Джозеф Байден хвастался, как благодаря его настойчивости в Украине за шесть часов уволили генпрокурора Шокина. Байден требовал у Петра Порошенко уволить Шокина, а иначе отказывался подписать документ о кредитных гарантиях для Украины от США на миллиард долларов.

Также Дональд Трамп считает, что Байден добился отставки Шокина из-за того, что тот расследовал дело компании Burisma, которой управлял сін Байдена - Хантер. А в январе 2020 года адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил об отравлении Шокина.

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