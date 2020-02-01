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1 февраля • обновлено в 10:53
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"Сын Байдена – наркоман": Шокин дал скандальное интервью адвокату Трампа

2.4т
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Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин дал интервью адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани.

Видео опубликовано на канале американца на YouTube 31 января, оно было записано в Киеве еще несколько месяцев назад и направлено против конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Примечательно, что интервью в основном состоит из личных домыслов Джулиани.

Сам Шокин заявил, что связанная с Байденами газодобывающая компания Burisma занималась отмыванием денег в Украине и по ней якобы было несколько производств.

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Глава компании Николай Злочевский, по словам Шокина, мог бы сесть в тюрьму, если бы находился в Украине на момент расследования.

Также он обвинил Хантера Байдена в том, что в 2014 году, когда его назначили в Набсовет Burisma, тот якобы "не имел достаточно квалификации, он просто наркоман и алкоголик".

Виктор Шокин

Виктор Шокин

По словам Шокина, его вынудили покинуть генпрокуратуру, поскольку иначе Украина бы не получила финансовую помощь от США.

"Мне не осталось другого выбора... Я не очень хотел увольняться. Я говорю: я не понимаю, почему я должен увольняться", – посетовал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года бывший вице-президент США Джозеф Байден хвастался, как благодаря его настойчивости в Украине за шесть часов уволили генпрокурора Шокина. Байден требовал у Петра Порошенко уволить Шокина, а иначе отказывался подписать документ о кредитных гарантиях для Украины от США на миллиард долларов.

Также Дональд Трамп считает, что Байден добился отставки Шокина из-за того, что тот расследовал дело компании Burisma, которой управлял сін Байдена - Хантер. А в январе 2020 года адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил об отравлении Шокина.

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Автор
Кирилл Лютый
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